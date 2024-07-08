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Проблеми з виплатами за зниклих безвісти на війні — куди звертатися

8 липня 2024 21:11
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Любомир Кучер
Редактор
Виплати родичам загиблих та зниклих безвісти військових, деталі, проблеми
Українські гривні. Фото: "РБК-Україна"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Якщо з якихось причин рідні зниклого безвісти військовослужбовця припинити виплачувати компенсацію, вони можуть звернутися з офіційним запитом щодо цього питання у Міністерство оборони. Якщо ж військове відомство це питання не вирішить, то громадяни можуть оскаржити скасування виплат у суді.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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Скасували виплату за зниклого безвісти

Згідно із чинним законодавством, родичі загиблих та зниклих безвісти українських військовослужбовців мають право на отримання фінансової компенсації.

Втім, не усі отримують таку компенсацію. До юристів звернувся з питанням громадянин, який розповів про свою ситуацію: "Скасували виплати за безвісти зниклого через те, що раніше ця людина була в СЗЧ (самовільне залишення частини. — Ред.), але потім повернулася на службу".

Громадянин поцікавився, чи законно це — і куди йому звертатися у цій ситуації.

Куди звертатися родичам

Юрист Сергій Богун зазначив, що спочатку громадянин має вирішити свою проблему по військовій лінії: "Звертайтесь з офіційним запитом до Міноборони щодо цієї ситуації".

Якщо ж це не дасть результату, можна оскаржити рішення про скасування виплат у суді.

Нагадаємо, що рідня загиблого військового може отримати також компенсацію на витрати ритуальних послуг та спорудження надгробку на могилі воїна.

Додамо, що військовослужбовець, військовозобов’язаний або резервіст, який призваний на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, має можливість скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі (смерті). Згідно з цим розпорядженням він може визначити особу (осіб) для отримання одноразової грошової допомоги за його вибором, визначивши розмір частки цих осіб у відсотках. 

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