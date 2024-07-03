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Відстрочка для родича безвісти зниклого — як її оформити

3 липня 2024 22:13
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для родичів загиблих чи зниклих безвісти військових, деталі
Оформлення відстрочки від мобілізації. Фото: Вінницький ТЦК
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язаний громадянин, близький родич якого брав участь у війні та зник безвісти, має право на відстрочку від мобілізації в особливий період. Для цього йому треба подати заяву до територіального центру комплектування.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Однією з причин для отримання відстрочки від мобілізації є наявність у військовозобов’язаного громадянина близького родича, який загинув під час війни чи вважається таким, що зник безвісти.

Ця відстрочка, зазначили юристи, надається автоматично після того, як у ТЦК отримають відповідні документи.

Куди подавати заяву про відстрочку

У ситуації, коли такий військовозобов’язаний фактично проживає не за місцем реєстрації, він може обрати, до якого територіального центру комплектування подавати заяву.

"Вам потрібно або подати документи до ТЦК, в якому ви перебуваєте на обліку, або стати на облік в ТЦК за місцем проживання і вже тоді подавати заяву до останнього", — наголосив адвокат Юрій Айвазян.

Нагадаємо, адвокатка Марина Бекало заявила, якщо батько загине під час забезпечення національної безпеки і оборони України, його син може розраховувати на відстрочку від мобілізації. 

Крім того, таке право також мають близькі родичі не тільки військових, а й цивільних, які зникли безвісти під час війни.

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