Выплаты родственникам погибших и пропавших без вести военных, детали, проблемы

Украинские гривны. Фото: "РБК-Україна"

Если по каким-то причинам родные пропавшего без вести военнослужащего прекратить выплачивать компенсацию, они могут обратиться с официальным запросом по этому вопросу в Министерство обороны. Если же военное ведомство этот вопрос не решит, граждане могут обжаловать отмену выплат в суде.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

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Отменили выплату за пропавшего без вести

Согласно действующему законодательству, родственники погибших и пропавших без вести украинских военнослужащих имеют право на получение финансовой компенсации.

Впрочем, не все получают такую компенсацию. К юристам обратился с вопросом гражданин, который рассказал о своей ситуации: "Отменили выплаты за без вести пропавшего из-за того, что раньше этот человек был в СОЧ (самовольное оставление части. — Ред.), но затем вернулся на службу".

Гражданин поинтересовался, законно ли это и куда ему обращаться в этой ситуации.

Куда обращаться родственникам

Юрист Сергей Богун отметил, что сначала гражданин должен решить свою проблему по военной линии: "Обращайтесь с официальным запросом в Минобороны по этой ситуации".

Если это не даст результата, можно обжаловать решение об отмене выплат в суде.

Напомним, что родня погибшего военного может получить также компенсацию на расходы ритуальных услуг и сооружение надгробия на могиле воина.

Добавим, что военнослужащий, военнообязанный или резервист, призванный на учебные (или проверочные) и специальное собрание или для прохождения службы в военном резерве, имеет возможность составить личное распоряжение на случай своей гибели (смерти). Согласно этому распоряжению он может определить лицо (лиц) для получения единовременного пособия по его выбору, определив размер доли этих лиц в процентах.