СБУ ліквідувала схеми ухилення від призову — затримано понад десять посадовців

Співробітники СБУ та затриманий фігурант. Фото: СБУ

Служба безпеки України ліквідувала нові схеми для ухилянтів. Загалом вдалося затримати понад десять посадовців, які продавали фіктивні довідки військово-лікарських комісій.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у п'ятницю, 21 червня.

Читайте також:

Схеми для ухилятів

За гроші фігуранти допомагали ухилянтам сховатися від призову через підроблені документи та втекти за кордон. Вартість таких "послуг" становила до 12 тис. доларів.

Співробітники СБУ та затриманий фігурант. Фото: СБУ

"На Дніпропетровщині співробітники внутрішньої безпеки СБУ нейтралізували злочинне угруповання, яке продавало фіктивні посвідчення про непридатність до служби за станом здоров’я. За даними слідства, незаконну діяльність організував очільник районного ТЦК у Кривому Розі", — йдеться у повідомленні.

Для реалізації схеми фігурант залучив двої підлеглих та ще десять спільників. Йдеться про посадовців місцевих лікарень і посередників для пошуку клієнтів та передачі хабарів організатору.

Співробітники СБУ та затримані фігуранти. Фото: СБУ

Під час обшуків у них виявили незареєстровану зброю та понад 3,5 млн грн.

У Полтавській області оголошено підозру очільнику районної військово-лікарської комісії і трьом його підлеглим. Посадовці ставили фіктивні діагнози для ухилянтів, які навіть не проходили медогляду. Вони купували документи у посадовців ВЛК.

Співробітники СБУ та затримані фігуранти. Фото: СБУ

У Черкасах СБУ викрила керівника підрозділу одного з комунальних підприємств міськради, який продавав ухилянтам "місця" в реєстрі наркозалежних обласного наркодиспансеру. До своєї незаконної діяльності він залучив завідуючу відділенням, а також лікаря-нарколога медустанови. Таким чином фігуранти хотіли "сховати" військовозобов'язаних від призову.

Обшуки у фігурантів. Фото: СБУ

"У Хмельницькому на гарячому затримано двох ділків, які продавали підроблені меддовідки про наявність ІІ групи інвалідності", — йдеться у повідомленні.

У СБУ наголосили, що за всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що кількість контрабандистів стала меншою на 30-40%, оскільки частина з них почала допомагати ухилянтам тікати за кордон. За його словами, таке "переключення" на людей для контрабандистів безпечніше.

Також правоохоронці затримали депутата Ужгородської міської ради, який видавав військовозобов'язаним підроблені довідки, що підтверджують факт догляду за особами з інвалідністю. Таким чином за певну суму коштів він допомагав уникнути мобілізації. Зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.