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Продажа фиктивных справок — СБУ обнаружила новые схемы для уклонистов

21 июня 2024 14:43
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
СБУ ликвидировала схемы уклонения от призыва — задержаны более десяти должностных лиц
Сотрудники СБУ и задержанный фигурант. Фото: СБУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Служба безопасности Украины ликвидировала новые схемы для уклонистов. В целом удалось задержать более десяти должностных лиц, которые продавали фиктивные справки военно-врачебных комиссий.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в пятницу, 21 июня.

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Схемы для уклонистов

За деньги фигуранты помогали уклонистам спрятаться от призыва через поддельные документы и сбежать за границу. Стоимость таких "услуг" составляла до 12 тыс. долларов. 

Сотрудники СБУ и задержанный фигурант, организовавший схему для уклончан
Сотрудники СБУ и задержанный фигурант. Фото: СБУ

"На Днепропетровщине сотрудники внутренней безопасности СБУ нейтрализовали преступную группировку, которая продавала фиктивные удостоверения о непригодности к службе по состоянию здоровья. По данным следствия, незаконную деятельность организовал глава районного ТЦК в Кривом Роге", — говорится в сообщении.

Для реализации схемы фигурант привлек двух подчиненных и еще десять сообщников. Речь идет о должностных лицах местных больниц и посредниках для поиска клиентов и передачи взяток организатору.

СБУ разоблачила новые схемы для ухилянцев
Сотрудники СБУ и задержанные фигуранты. Фото: СБУ

Во время обысков у них было обнаружено незарегистрированное оружие и более 3,5 млн грн.

В Полтавской области объявлено подозрение главе районной военно-врачебной комиссии и трем его подчиненным. Чиновники ставили фиктивные диагнозы для уклонистов, которые даже не проходили медосмотра. Они покупали документы у должностных лиц ВВК.

Сотрудники СБУ и задержанные фигуранты, помогавшие уклончанам
Сотрудники СБУ и задержанные фигуранты. Фото: СБУ

В Черкассах СБУ разоблачила руководителя подразделения одного из коммунальных предприятий горсовета, который продавал уклонистам "места" в реестре наркозависимых областного наркодиспансера. К своей незаконной деятельности он привлек заведующую отделением, а также врача-нарколога медучреждения. Таким образом фигуранты хотели "спрятать" военнообязанных от призыва. 

Обыски у фигурантов, помогавших уклоняющимся
Обыски у фигурантов. Фото: СБУ

"В Хмельницком с поличным задержаны два дельца, которые продавали поддельные медсправки о наличии II группы инвалидности", — говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что по всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что количество контрабандистов стало меньше на 30-40%, поскольку часть из них начала помогать уклонистам бежать за границу. По его словам, такое "переключение" на людей для контрабандистов безопаснее.

Также правоохранители задержали депутата Ужгородского городского совета, который выдавал военнообязанным поддельные справки, подтверждающие факт ухода за лицами с инвалидностью. Таким образом, за определенную сумму средств он помогал избежать мобилизации. Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

СБУ
мобилизация
документы
ВВК
уклонисты

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