Головна Мобілізація Продовження відстрочки — коли йти до ЦНАПу та як не ризикувати

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 04:30
Треба встигнути оформити відстрочку до 2 лютого — юрист повідомив про необхідні документи
Військовозобов'язаний у ЦНАП. Ілюстративне фото: УНІАН

Військовозобов’язаним варто подати документи на продовження відстрочки ще до 2 лютого 2026 року, не чекаючи завершення терміну її дії. Вчасне звернення допоможе уникнути мобілізації у "сірій зоні" між двома указами про продовження воєнного стану.

Таку пораду озвучила адвокатка Дар’я Тарасенко у коментарі профільному ресурсу Kadroland

Читайте також:

Чому юристи радять не зволікати з оформленням відстрочки

Як відомо, Верховна Рада вже затвердила указ президента і мобілізацію офіційно продовжать з 3 лютого 2026 року. У багатьох чоловіків виникає логічне питання: коли йти до ЦНАПу оформлювати відстрочку? Юридична практика показує, що чекати останнього дня небезпечно.

Постанова Кабміну №560 не описує процедуру продовження відстрочки за заявою. Часто це стається автоматично. Проте система може дати збій. Якщо автоматичного продовження не відбулося, процедуру доведеться проходити з нуля, а це займає час.

Тут криється головна загроза. Якщо ви звернетеся за новою відстрочкою лише після 2 лютого, у документах виникне проміжок. У ці кілька днів вас можуть законно мобілізувати. Попередня пільга вже втратила силу, а нова — ще не отримана.

Дар’я Тарасенко наголошує: звертатися можна вже зараз. Юридичних перешкод для цього немає.

Будьте готові до труднощів, адже деякі ТЦК можуть відмовляти у прийомі паперів до 2 лютого. Вони аргументують це тим, що попередня відстрочка ще чинна. У такому випадку адвокатка радить наполягати на своєму або подавати пакет документів повторно через короткий проміжок часу.

Для візиту до ЦНАПу підготуйте:

  • паспорт та ідентифікаційний код;
  • військово-обліковий документ (паперовий або електронний);
  • повний пакет довідок, що підтверджують ваше право на відстрочку.

Перелік необхідних документів визначений у додатку 5 до Постанови №560. Зберіть їх заздалегідь. Юристка радить не залишати важливі справи на останній момент.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли опікун має право на відстрочку від мобілізації.

Також ми інформували про те, які є нюанси рішення щодо виїзду з України чоловіків віком до 22 років.

ЦНАП мобілізація відстрочка військовозобов'язані юристи
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
