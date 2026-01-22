Треба встигнути оформити відстрочку до 2 лютого — юрист повідомив про необхідні документи

Військовозобов'язаний у ЦНАП. Ілюстративне фото: УНІАН

Військовозобов’язаним варто подати документи на продовження відстрочки ще до 2 лютого 2026 року, не чекаючи завершення терміну її дії. Вчасне звернення допоможе уникнути мобілізації у "сірій зоні" між двома указами про продовження воєнного стану.

Таку пораду озвучила адвокатка Дар’я Тарасенко у коментарі профільному ресурсу Kadroland.

Чому юристи радять не зволікати з оформленням відстрочки

Як відомо, Верховна Рада вже затвердила указ президента і мобілізацію офіційно продовжать з 3 лютого 2026 року. У багатьох чоловіків виникає логічне питання: коли йти до ЦНАПу оформлювати відстрочку? Юридична практика показує, що чекати останнього дня небезпечно.

Постанова Кабміну №560 не описує процедуру продовження відстрочки за заявою. Часто це стається автоматично. Проте система може дати збій. Якщо автоматичного продовження не відбулося, процедуру доведеться проходити з нуля, а це займає час.

Тут криється головна загроза. Якщо ви звернетеся за новою відстрочкою лише після 2 лютого, у документах виникне проміжок. У ці кілька днів вас можуть законно мобілізувати. Попередня пільга вже втратила силу, а нова — ще не отримана.

Дар’я Тарасенко наголошує: звертатися можна вже зараз. Юридичних перешкод для цього немає.

Будьте готові до труднощів, адже деякі ТЦК можуть відмовляти у прийомі паперів до 2 лютого. Вони аргументують це тим, що попередня відстрочка ще чинна. У такому випадку адвокатка радить наполягати на своєму або подавати пакет документів повторно через короткий проміжок часу.

Для візиту до ЦНАПу підготуйте:

паспорт та ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ (паперовий або електронний);

повний пакет довідок, що підтверджують ваше право на відстрочку.

Перелік необхідних документів визначений у додатку 5 до Постанови №560. Зберіть їх заздалегідь. Юристка радить не залишати важливі справи на останній момент.

