Україна
Продление отсрочки — когда идти в ЦПАУ и как не рисковать

Продление отсрочки — когда идти в ЦПАУ и как не рисковать

ru
Дата публикации 22 января 2026 04:30
Надо успеть оформить отсрочку до 2 февраля — юрист сообщил о необходимых документах
Военнообязанный в ЦПАУ. Иллюстративное фото: УНИАН

Военнообязанным стоит подать документы на продление отсрочки еще до 2 февраля 2026 года, не дожидаясь завершения срока ее действия. Своевременное обращение поможет избежать мобилизации в "серой зоне" между двумя указами о продлении военного положения.

Такой совет озвучила адвокат Дарья Тарасенко в комментарии профильному ресурсу Kadroland.

Читайте также:

Почему юристы советуют не медлить с оформлением отсрочки

Как известно, Верховная Рада уже утвердила указ президента и мобилизацию официально продлят с 3 февраля 2026 года. У многих мужчин возникает логичный вопрос: когда идти в ЦНАП оформлять отсрочку? Юридическая практика показывает, что ждать последнего дня опасно.

Постановление Кабмина №560 не описывает процедуру продления отсрочки по заявлению. Часто это происходит автоматически. Однако система может дать сбой. Если автоматического продления не произошло, процедуру придется проходить с нуля, а это занимает время.

Здесь кроется главная угроза. Если вы обратитесь за новой отсрочкой только после 2 февраля, в документах возникнет промежуток. В эти несколько дней вас могут законно мобилизовать. Предыдущая льгота уже утратила силу, а новая — еще не получена.

Дарья Тарасенко подчеркивает: обращаться можно уже сейчас. Юридических препятствий для этого нет.

Будьте готовы к трудностям, ведь некоторые ТЦК могут отказывать в приеме бумаг до 2 февраля. Они аргументируют это тем, что предыдущая отсрочка еще действует. В таком случае адвокат советует настаивать на своем или подавать пакет документов повторно через короткий промежуток времени.

Для визита в ЦПАУ подготовьте:

  • паспорт и идентификационный код;
  • военно-учетный документ (бумажный или электронный);
  • полный пакет справок, подтверждающих ваше право на отсрочку.

Перечень необходимых документов определен в приложении 5 к Постановлению №560. Соберите их заранее. Юрист советует не оставлять важные дела на последний момент.

ЦПАУ мобилизация отсрочка военнообязанные юристы
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
