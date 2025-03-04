У застосунку Резерв+ з'явилась нова функція, яка дозволить проходити ВЛК зручніше

Прийом військовозобов'язаного на ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН

Як відомо, військовозобов'язані, які підлягають мобілізації, тепер можуть отримати електронні направлення на ВЛК у застосунку Резерв+. Але там відбулись зміни, які дозволять пройти ВЛК без візиту до ТЦК.

Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

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За словами Черногоренко, відтепер електронні направлення на ВЛК у Резерв+ містять дату прибуття на медогляд. Це стосуватиметься саме нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку.

Оновлення дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг. Тобто військовозобов'язаний відразу може вирушити до визначеного медзакладу і пройти огляд у конкретні терміни.

Новою послугою можуть скористатись і ті, хто сам хоче пройти комісію, і ті, хто вже отримав паперову повістку на ВЛК. Достатньо лише оформити запит у Резерв+.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу має на проходження військово-лікарської комісії громадянин у 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливе проходження військово-лікарської комісії не за місцем реєстрації у ТЦК.