У застосунку Резерв+ з'явилась нова функція, яка дозволить проходити ВЛК зручніше

Проходження ВЛК мобілізованими стало зручнішим — що змінилось
Як відомо, військовозобов'язані, які підлягають мобілізації, тепер можуть отримати електронні направлення на ВЛК у застосунку Резерв+. Але там відбулись зміни, які дозволять пройти ВЛК без візиту до ТЦК.
Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
Що змінилось у проходженні ВЛК
За словами Черногоренко, відтепер електронні направлення на ВЛК у Резерв+ містять дату прибуття на медогляд. Це стосуватиметься саме нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку.
Оновлення дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг. Тобто військовозобов'язаний відразу може вирушити до визначеного медзакладу і пройти огляд у конкретні терміни.
Новою послугою можуть скористатись і ті, хто сам хоче пройти комісію, і ті, хто вже отримав паперову повістку на ВЛК. Достатньо лише оформити запит у Резерв+.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу має на проходження військово-лікарської комісії громадянин у 2025 році.
Додамо, ми повідомляли про те, чи можливе проходження військово-лікарської комісії не за місцем реєстрації у ТЦК.
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