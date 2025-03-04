В приложении Резерв+ появилась новая функция, которая позволит проходить ВВК удобнее

Прием военнообязанного на ВВК. Иллюстративное фото: УНИАН

Как известно, военнообязанные, подлежащие мобилизации, теперь могут получить электронные направления на ВВК в приложении "Резерв+". Но там произошли изменения, которые позволят пройти ВВК без визита в ТЦК.

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

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Что изменилось в прохождении ВВК

По словам Черногоренко, отныне электронные направления на ВВК в "Резерв+" содержат дату прибытия на медосмотр. Это будет касаться именно новых направлений, сгенерированных в последней версии приложения.

Обновление позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК, бумаг и длинных очередей. То есть военнообязанный сразу может отправиться в определенное медучреждение и пройти осмотр в конкретные сроки.

Новой услугой могут воспользоваться и те, кто сам хочет пройти комиссию, и те, кто уже получил бумажную повестку на ВВК. Достаточно лишь оформить запрос в "Резерв+".

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени имеет на прохождение военно-врачебной комиссии гражданин в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, возможно ли прохождение военно-врачебной комиссии не по месту регистрации в ТЦК.