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Прохождение ВВК реформируют уже в феврале — что изменится

3 января 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Минобороны объявило, что первый этап реформ системы ВВК начнут уже в феврале
Прохождение ВВК в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Министерство обороны Украины начало масштабную реформу системы военно-врачебной комиссии (ВЛК), которая будет внедрена поэтапно. Первый этап реформы подразумевает полную цифровизацию процессов на стороне Министерства обороны и стартует уже с конца февраля текущего года.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире Телемарафона.

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По ее словам, ключевыми новшествами первого этапа являются:

1. Внедрение электронного направления на ВВК через платформу "Резерв+". Это позволит устранить необходимость личного визита в территориальный центр комплектования и зачисления (ТЦК) и стояние в очередях.
2. Переход на электронную форму постановлений ВВК. После обновления все постановления будут фиксироваться в электронном виде и автоматически посылаться в реестр "Оберег", что значительно упростит их обработку и доступность.

Следующий этап реформы предусматривает сотрудничество с Министерством здравоохранения Украины и позволит гражданам проходить ВВК в любом удобном медицинском учреждении. Результаты обследования будут автоматически передаваться в Министерство обороны, что исключит необходимость очередей и перегрузки на ВВК.

Планируется завершить реформу в течение первого полугодия текущего года.

Напомним, несколько дней назад народный депутат Игорь Фрис рассказал, что в "Оберег" будут вносить еще больше данных для ТЦК. Совет принял закон, позволяющий автоматически передавать медицинские данные пациентов в реестр.

Ранее мы сообщали, что на ВВК могут принимать медицинские данные о гражданине из частных клиник.

Минобороны мобилизация война в Украине ВВК ТЦК и СП военнообязанные

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