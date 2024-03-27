Процес мобілізації супроводжується труднощами та дискредитацією — у ТЦК зробили заяву

Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: apostrophe.ua

Заступник начальника Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Роман Боднар розповів, що план мобілізації реалізується неповністю. Працівники ТЦК стикаються з труднощами, через дискредитацію їхньої діяльності у суспільстві.

Про це він розповів у коментарі виданню "Західний курʼєр" у середу, 27 березня.

Читайте також:

З якими труднощами стикається ТЦК

Боднар наголосив, що деталі мобілізаційного плану не можуть бути розголошені, тому він не може надати коментарі з цього приводу. Проте військовий стверджує, що завдання виконуються не повністю. Основною проблемою є неправильне розуміння діяльності ТЦК суспільством.

ТЦК стикається з потужною інформаційною кампанією, яка має на меті дискредитувати установу. За словами Боднара, суспільство стає об’єктом маніпуляцій через інформаційні вкиди та інші тактики, зокрема російських спецслужб.

Бондар заявив, що більшість військовозобов’язаних, готових добровільно захищати країну, вирушили на фронт у перший рік великомасштабного вторгнення.

"Відтак, після 2022 року ми перестали працювати з категорією охочих проходити військову службу, і перейшли до тих громадян, які прагнуть всіляко ухилитися від виконання свого державного обов’язку", — розповів військовий.

Чому змінюються методи мобілізації

Боднар підкреслив, що методи мобілізації періодично змінюються. Адже місцеві органи влади, які мають за законом повідомляти військовозобов’язаним, часто не виконують свої обов’язки або навіть саботують їх.

Боднар також зазначив, що мобілізаційний процес у 2022 році базувався на застарілих радянських принципах. Система була зорієнтована на повідомлення через підприємства та місцеві громади. Але після децентралізації змінилася структура держави. Посади, які раніше призначалися зверху, стали обиратися. Це призвело до основних проблем у процесі мобілізації, оскільки ті, хто повинен був нам допомагати, тепер думають про майбутні вибори або бояться відплати від місцевих жителів.

Боднар додав, що для поповнення частин, які виконують бойові завдання, організація змушена самостійно проводити оповіщення на вулицях.

Нагадаємо, стало відомо, що працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки.

Раніше ми писали, що стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК.