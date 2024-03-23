Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Мобілізація українців молодше 25 років — у Раді зробили офіційну заяву arrow

Мобілізація українців молодше 25 років — у Раді зробили офіційну заяву

23 березня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Чи мобілізуватимуть до ЗСУ чоловіків молодше 25 років — офіційна відповідь
Воїн ЗСУ на фронті, 2022 рік. Фото: Володимир Скоростецький/АрміяInform
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Доволі часто військові експерти та самі захисники висловлюють думку, що служити в ЗСУ мають молоді чоловіки. У новому законопроєкті про мобілізацію народні депутати передбачили зниження призовного віку з 27 до 25 років. 

Але, чи планує влада України знизити призовний вік ще більше? На це питання відповів народний депутат України від фракції "Слуга народу", член комітету Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський

Читайте також:

Так, за його словами, це питання наразі навіть не обговорюється на жодному рівні. У планах влади немає примусово мобілізувати чоловіків молодше 25 років. 

"Жодних ідей щодо зниження віку, з якого людина може бути призвана на військову службу з мобілізації нижче 25 років, немає і не було на цей час. Я думаю, що ці дискусії точно навіть не ведуться і навіть не ініціюються на жодному рівні", — підкреслив нардеп.

 

Чи буде зменшено призовний вік в Україні — у Верховній Раді дали офіційну відповідь про мобілізацію чоловіків молодших 25 років
128 гірсько-штурмова бригада, 2021 рік. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

Водночас Веніславський зазначив, що зменшення віку призову з 27 до 25 років точно буде. І цього слід очікувати з прийняттям законопроєкту № 10449.

"Це те питання, про яке ми говорили вже. Я думаю, що це точно потрібно робити. В законі, який ми зараз розглядаємо, ці норми також є — що військовозобов'язаними стають ті громадяни України, які не проходили військову службу, віком від 25 років, а не від 27, як це є зараз", — пояснив чиновник.

Таким чином Україна повертається до старих норм, адже цей віковий поріг існував в Україні до 2015 року. Тоді до 25 років людина мала пройти строкову військову службу.

Оскільки строкову службу збираються ліквідувати, чоловіки віком від 18 до 25 років повинні будуть пройти загальновійськову підготовку або загальновійськову службу, яка триватиме близько 5 місяців.

Варто також зауважити, що відповідно до українського законодавства особи до 25 років мають право добровільно вступити до лав ЗСУ, підписавши відповідний контракт. 

Раніше ми писали, які агропідприємства мають право бронювати працівників. 

Нагадаємо, ми повідомляли, чи підлягає мобілізації до ЗСУ батько у декреті

Також ми інформували, чи можна отримати відстрочку від мобілізації через депресію

війна
Україна
вік
мобілізація
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ