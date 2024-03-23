Чи мобілізуватимуть до ЗСУ чоловіків молодше 25 років — офіційна відповідь

Воїн ЗСУ на фронті, 2022 рік. Фото: Володимир Скоростецький/АрміяInform

Доволі часто військові експерти та самі захисники висловлюють думку, що служити в ЗСУ мають молоді чоловіки. У новому законопроєкті про мобілізацію народні депутати передбачили зниження призовного віку з 27 до 25 років.

Але, чи планує влада України знизити призовний вік ще більше? На це питання відповів народний депутат України від фракції "Слуга народу", член комітету Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський.

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Так, за його словами, це питання наразі навіть не обговорюється на жодному рівні. У планах влади немає примусово мобілізувати чоловіків молодше 25 років.

"Жодних ідей щодо зниження віку, з якого людина може бути призвана на військову службу з мобілізації нижче 25 років, немає і не було на цей час. Я думаю, що ці дискусії точно навіть не ведуться і навіть не ініціюються на жодному рівні", — підкреслив нардеп.

128 гірсько-штурмова бригада, 2021 рік. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

Водночас Веніславський зазначив, що зменшення віку призову з 27 до 25 років точно буде. І цього слід очікувати з прийняттям законопроєкту № 10449.

"Це те питання, про яке ми говорили вже. Я думаю, що це точно потрібно робити. В законі, який ми зараз розглядаємо, ці норми також є — що військовозобов'язаними стають ті громадяни України, які не проходили військову службу, віком від 25 років, а не від 27, як це є зараз", — пояснив чиновник.

Таким чином Україна повертається до старих норм, адже цей віковий поріг існував в Україні до 2015 року. Тоді до 25 років людина мала пройти строкову військову службу.

Оскільки строкову службу збираються ліквідувати, чоловіки віком від 18 до 25 років повинні будуть пройти загальновійськову підготовку або загальновійськову службу, яка триватиме близько 5 місяців.

Варто також зауважити, що відповідно до українського законодавства особи до 25 років мають право добровільно вступити до лав ЗСУ, підписавши відповідний контракт.

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