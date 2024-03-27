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Процесс мобилизации сопровождается трудностями и дискредитацией — в ТЦК сделали заявление

27 марта 2024 13:36
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Бригадир София
редактор
Процесс мобилизации сопровождается трудностями и дискредитацией — в ТЦК сделали заявление
Сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото: apostrophe.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Заместитель начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Роман Боднар рассказал, что план мобилизации реализуется не полностью. Работники ТЦК сталкиваются с трудностями из-за дискредитации их деятельности в обществе.

Об этом он рассказал в комментарии "Западному курьеру" в среду, 27 марта.

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С какими трудностями сталкивается ТЦК

Боднар подчеркнул, что детали мобилизационного плана не могут быть разглашены, поэтому он не может предоставить комментарии по этому поводу. Однако военный утверждает, что задачи выполняются не полностью. Основной проблемой является неправильное понимание деятельности ТЦК обществом.

ТЦК сталкивается с мощной информационной кампанией, направленной на дискредитацию учреждения. По словам Боднара, общество становится объектом манипуляций из-за информационных вбросов и других тактик, в том числе российских спецслужб.

Бондарь заявил, что большинство военнообязанных, готовых добровольно защищать страну, отправились на фронт в первый год крупномасштабного вторжения.

"Следовательно, после 2022 года мы перестали работать с категорией желающих проходить военную службу, и перешли к тем гражданам, которые стремятся всячески уклониться от исполнения своей государственной обязанности", — рассказал военный.

Почему изменяются методы мобилизации

Боднар подчеркнул, что методы мобилизации периодически изменяются. Ведь местные органы власти, которые должны по закону уведомлять военнообязанных, часто не выполняют свои обязанности или даже саботируют их.

Боднар также отметил, что мобилизационный процесс в 2022 году базировался на устаревших советских принципах. Система была ориентирована на сообщения через предприятия и местные общины. Но после децентрализации поменялась структура страны. Должности, ранее назначавшиеся сверху, стали избираться. Это привело к основным проблемам в процессе мобилизации, поскольку те, кто должен был нам помогать, теперь думают о предстоящих выборах или боятся возмездия местных жителей.

Боднар добавил, что для пополнения частей, выполняющих боевые задания, организация вынуждена самостоятельно проводить уведомления на улицах.

Напомним, что стало известно, что работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки.

Ранее мы писали, что стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК.

военкомат
военные
мобилизация
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