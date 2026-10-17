Відстрочки від мобілізації продовжать автоматично: кого стосується нововведення

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Міністерство оборони України запустило процедуру автоматичного продовження відстрочок від мобілізації для 22 категорій громадян через застосунок "Резерв+". Понад 90% чинних відстрочок оновляться без повторних заяв і звернень до державних установ.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Новини.LIVE.

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Автоматичне продовження відстрочок

Рішення щодо продовження відстрочок ухвалюють за уніфікованими критеріями, перевіряючи інформацію в державних реєстрах. Після завершення перевірки в застосунку "Резерв+" відображатиметься статус відстрочки та термін її дії.

Автопродовження триватиме до 30 жовтня. Відстрочки будуть оновлюватися поступово, тому сповіщення надходитимуть не одночасно.

Категорії громадян, яким доступне автопродовження

Автоматичне продовження відстрочок доступне 22 категорій громадян:

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люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до військової служби;

батьки трьох і більше дітей;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки, які виховують тяжкохвору дитину без встановленої інвалідності;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;

люди, які доглядають за тяжкохворим членом сім’ї;

опікуни людини, яку визнано недієздатною;

люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю III групи;

люди, які мають батька, матір або когось із батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю I або II групи;

люди, які доглядають за родичем другого або третього ступеня спорідненості з інвалідністю;

жінки та чоловіки військовослужбовців, які мають дитину;

студенти та аспіранти;

працівники закладів вищої та професійної освіти, науковці;

учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти;

люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи дії воєнного стану;

родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

люди, позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

військовослужбовці, звільнені з полону;

люди, які уклали однорічний контракт на проходження військової служби у віці від 18 до 25 років.

Ключова вимога — підстава для відстрочки повинна залишатися актуальною та підтверджуватися відомостями з державних реєстрів.

Як дізнатися результат про автопродовження?

"Ви отримаєте сповіщення в "Резерв+" у будь-якому разі — і якщо відстрочка продовжиться автоматично, і якщо цього не станеться. Якщо сповіщення ще немає, дочекайтеся результату перевірки", — зазначили в Міноборони.

Після успішного продовження необхідно оновити електронний військово-обліковий документ, а також перевірити новий строк дії.

Що робити у випадках, якщо відстрочку не продовжили?

У Міноборони пояснили, що це не обовʼязково означає втрату права на відстрочку.

"Причиною можуть бути відсутні або застарілі дані в державних реєстрах. Перевірте та за потреби оновіть дані. Після цього можете подати новий запит через "Резерв+", якщо ваша категорія доступна для оформлення онлайн, або звернутися з документами до ЦНАП. Чинна відстрочка залишається дійсною до завершення свого строку", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, в Україні автоматичне продовження відстрочки від призову доступне не всім військовозобов’язаним. Через технічні збої в державних реєстрах відповідний статус іноді може зникнути. Щоб зберегти право на відстрочку, рекомендується звернутися до ЦНАП із необхідними документами за 30 днів до завершення чинного мобілізаційного періоду.

А юрист Юрій Айвазян розповідав, що законодавство України передбачає право на відстрочку від мобілізації для чоловіків, чиї брати-військовослужбовці зникли безвісти. Однак для реалізації цього права необхідно завчасно підтвердити відповідну підставу.