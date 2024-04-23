Рада підтримала спрощення торгівлі вживаними авто — що зміниться
Верховна Рада у середу, 23 квітня, ухвалила законопроєкт, який вносить зміни до процедури переоформлення транспортних засобів. Тепер підприємці, які займаються торгівлею автомобілями, звільнені від перереєстрації їх на себе.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром" у Telegram.
Зміни у переоформленні авто
"Сьогодні ВРУ прийняла за основу законопроєкт №9083 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб’єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС", — йдеться у повідомленні.
Таким чином підприємці, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автотранспортом, можуть викуповувати і реалізовувати транспортні засоби без постановки їх на облік в МВС та ТЦК.
Відомо, що зараз компанії, що продають вживані авто, при викупі автомобіля зобов’язані обліковувати його не як товар, а як основний засіб для власного використання.
Нагадаємо, у сервісних центрах МВС відзначається суттєве зростання кількості перереєстрацій авто за договорами купівлі-продажу та дарування. Особливо активізувалися автовласники з початку квітня.
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