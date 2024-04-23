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Рада підтримала спрощення торгівлі вживаними авто — що зміниться

23 квітня 2024 22:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Рада підтримала спрощення торгівлі вживаними авто — що зміниться
Авторинок. Ілюстративне фото: inkorr.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Верховна Рада у середу, 23 квітня, ухвалила законопроєкт, який вносить зміни до процедури переоформлення транспортних засобів. Тепер підприємці, які займаються торгівлею автомобілями, звільнені від перереєстрації їх на себе.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром" у Telegram.

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"Сьогодні ВРУ прийняла за основу законопроєкт №9083 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб’єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС", — йдеться у повідомленні.

Таким чином підприємці, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автотранспортом, можуть викуповувати і реалізовувати транспортні засоби без постановки їх на облік в МВС та ТЦК.

Відомо, що зараз компанії, що продають вживані авто, при викупі автомобіля зобов’язані обліковувати його не як товар, а як основний засіб для власного використання.

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Скриншот допису "Укравтопром"

Нагадаємо, у сервісних центрах МВС відзначається суттєве зростання кількості перереєстрацій авто за договорами купівлі-продажу та дарування. Особливо активізувалися автовласники з початку квітня.

Також ми писали, як впливає база ухилянтів Армор на переоформлення авто та нерухомості.

Верховна Рада
МВС
торгівля
автомобіль
документи
водії

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