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Рада поддержала упрощение торговли подержанными авто — что изменится

23 апреля 2024 22:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Рада поддержала упрощение торговли подержанными авто — что изменится
Авторынок. Иллюстративное фото: inkorr.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Верховная Рада в среду, 23 апреля, приняла законопроект, который вносит изменения в процедуру переоформления транспортных средств. Теперь предприниматели, занимающиеся торговлей автомобилями, освобождены от перерегистрации их на себя.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром" в Telegram.

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"Сегодня ВРУ приняла за основу законопроект №9083 о внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами субъектами хозяйствования, которые поставлены на учет в Главном сервисном центре МВД", — говорится в сообщении.

Таким образом, предприниматели, осуществляющие оптовую и розничную торговлю автотранспортом, могут выкупать и реализовывать транспортные средства без постановки их на учет в МВД и ТЦК.

Известно, что сейчас компании, которые продают подержанные автомобили, при выкупе автомобиля обязаны учитывать его не как товар, а как основное средство для собственного использования.

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Скриншот поста "Укравтопром"

Напомним, в сервисных центрах МВД отмечается существенный рост количества перерегистраций авто по договорам купли-продажи и дарения. Особенно активизировались автовладельцы с начала апреля.

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Верховная Рада
МВД
торговля
автомобиль
документы
водители

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