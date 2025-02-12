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Рада продовжила строк повторного ВЛК до 5 червня — деталі рішення

12 лютого 2025 11:39
Анастасія Постоєнко - Редактор
Термін проходження ВЛК продовжено — хто має знову проходити огляд
Медичний огляд військовослужбовця. Фото: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

Верховна Рада ухвалила рішення продовжити термін проходження повторного військово-лікарського огляду (ВЛК) для військовозобов’язаних, які були визнані обмежено придатними. За відповідну ініціативу проголосували 313 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко

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Відтепер строк проходження повторного ВЛК продовжено до 5 червня. Важливо зазначити, що обмежено придатні особи віком до 25 років не зобов'язані проходити повторний огляд. 

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Повідомлення Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Які правила проходження ВЛК в Україні для військовозобов'язаних

Військово-лікарська комісія (ВЛК) — це медичний орган, який визначає придатність особи до військової служби за станом здоров’я.

Відповідно до українського законодавства, ВЛК проходять:

  • призовники перед початком військової служби;
  • військовозобов'язані під час мобілізації або при зміні стану здоров'я;
  • військовослужбовці для визначення придатності до подальшого проходження служби;
  • особи, які отримали поранення чи хвороби, що можуть впливати на їхню здатність служити.

За підсумками ВЛК людині може бути присвоєно один із таких статусів:

  • придатний до служби;
  • обмежено придатний (з можливістю проходження служби в певних умовах);
  • тимчасово непридатний (з необхідністю повторного огляду через певний період);
  • непридатний з виключенням з військового обліку.

Нагадаємо, раніше військовозобов'язані громадяни мали пройти повторне обстеження військово-лікарської комісії до 5 лютого, проте, народний депутат Федір Веніславський заявив, що в Україні можуть подовжити терміни. 

Тим часом заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук заявила, що в Україні незабаром запрацюють електронні черги для запису на ВЛК. 

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