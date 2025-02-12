Термін проходження ВЛК продовжено — хто має знову проходити огляд

Медичний огляд військовослужбовця. Фото: УНІАН

Верховна Рада ухвалила рішення продовжити термін проходження повторного військово-лікарського огляду (ВЛК) для військовозобов’язаних, які були визнані обмежено придатними. За відповідну ініціативу проголосували 313 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

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Відтепер строк проходження повторного ВЛК продовжено до 5 червня. Важливо зазначити, що обмежено придатні особи віком до 25 років не зобов'язані проходити повторний огляд.

Повідомлення Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Які правила проходження ВЛК в Україні для військовозобов'язаних

Військово-лікарська комісія (ВЛК) — це медичний орган, який визначає придатність особи до військової служби за станом здоров’я.

Відповідно до українського законодавства, ВЛК проходять:

призовники перед початком військової служби;

військовозобов'язані під час мобілізації або при зміні стану здоров'я;

військовослужбовці для визначення придатності до подальшого проходження служби;

особи, які отримали поранення чи хвороби, що можуть впливати на їхню здатність служити.

За підсумками ВЛК людині може бути присвоєно один із таких статусів:

придатний до служби;

обмежено придатний (з можливістю проходження служби в певних умовах);

тимчасово непридатний (з необхідністю повторного огляду через певний період);

непридатний з виключенням з військового обліку.

Нагадаємо, раніше військовозобов'язані громадяни мали пройти повторне обстеження військово-лікарської комісії до 5 лютого, проте, народний депутат Федір Веніславський заявив, що в Україні можуть подовжити терміни.

Тим часом заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук заявила, що в Україні незабаром запрацюють електронні черги для запису на ВЛК.