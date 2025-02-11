ВЛК запроваджує електронні черги — Верещук анонсувала зміни

Верещук заявила, що ВЛК почнуть застосовувати електронні черги
Заступника керівника Офісу Президента Ірина Верещук розповіла, що у вівторок, 11 лютого, було проведено міжвідомчу робочу зустріч з реформи військово-лікарської комісії. За її словами, незабаром запрацюють електронні черги.
Про це Ірина Верещук повідомила в Telegram.
Електронні черги на ВЛК
"Невдовзі ВЛК почнуть застосовувати електронні черги. Поки у тестовому режимі", — наголосила Верещук.
Вона розповіла, що цього тижня хоче відвідати декілька ВЛК, аби поспілкуватися з людьми. За її словами, наразі основна мета — кардинально зменшити черги та збільшити швидкість.
Нагадаємо, ТЦК може вручити бойову повістку одразу після успішного проходження ВЛК, якщо немає перешкод для служби.
У Чернівцях під час проходження ВЛК помер 32-річний чоловік, який раніше ухилявся від мобілізації.
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