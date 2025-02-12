Срок прохождения ВВК продлен — кто должен снова проходить осмотр

Медицинский осмотр военнослужащего. Фото: УНИАН

Верховная Рада приняла решение продлить срок прохождения повторного военно-врачебного осмотра (ВВК) для военнообязанных, которые были признаны ограниченно годными. За соответствующую инициативу проголосовали 313 народных депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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Отныне срок прохождения повторной ВВК продлен до 5 июня. Важно отметить, что ограниченно годные лица в возрасте до 25 лет не обязаны проходить повторный осмотр.

Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Какие правила прохождения ВВК в Украине для военнообязанных

Военно-врачебная комиссия (ВВК) - это медицинский орган, который определяет пригодность лица к военной службе по состоянию здоровья.

В соответствии с украинским законодательством, ВВК проходят:

призывники перед началом военной службы;

военнообязанные во время мобилизации или при изменении состояния здоровья;

военнослужащие для определения пригодности к дальнейшему прохождению службы;

лица, получившие ранения или болезни, которые могут влиять на их способность служить.

По итогам ВВК человеку может быть присвоен один из следующих статусов:

годный к службе;

ограниченно годен (с возможностью прохождения службы в определенных условиях);

временно непригоден (с необходимостью повторного осмотра через определенный период);

непригодный с исключением с воинского учета.

Напомним, ранее военнообязанные граждане должны были пройти повторное обследование военно-врачебной комиссии до 5 февраля, однако, народный депутат Федор Вениславский заявил, что в Украине могут продлить сроки.

Между тем заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук заявила, что в Украине вскоре заработают электронные очереди для записи на ВВК.