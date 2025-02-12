Срок прохождения ВВК продлен — кто должен снова проходить осмотр

Рада продлила срок повторного ВВК до 5 июня — детали решения
Верховная Рада приняла решение продлить срок прохождения повторного военно-врачебного осмотра (ВВК) для военнообязанных, которые были признаны ограниченно годными. За соответствующую инициативу проголосовали 313 народных депутатов.
Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
В Украине продлили срок прохождения повторной ВВК
Отныне срок прохождения повторной ВВК продлен до 5 июня. Важно отметить, что ограниченно годные лица в возрасте до 25 лет не обязаны проходить повторный осмотр.
Какие правила прохождения ВВК в Украине для военнообязанных
Военно-врачебная комиссия (ВВК) - это медицинский орган, который определяет пригодность лица к военной службе по состоянию здоровья.
В соответствии с украинским законодательством, ВВК проходят:
- призывники перед началом военной службы;
- военнообязанные во время мобилизации или при изменении состояния здоровья;
- военнослужащие для определения пригодности к дальнейшему прохождению службы;
- лица, получившие ранения или болезни, которые могут влиять на их способность служить.
По итогам ВВК человеку может быть присвоен один из следующих статусов:
- годный к службе;
- ограниченно годен (с возможностью прохождения службы в определенных условиях);
- временно непригоден (с необходимостью повторного осмотра через определенный период);
- непригодный с исключением с воинского учета.
Напомним, ранее военнообязанные граждане должны были пройти повторное обследование военно-врачебной комиссии до 5 февраля, однако, народный депутат Федор Вениславский заявил, что в Украине могут продлить сроки.
Между тем заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук заявила, что в Украине вскоре заработают электронные очереди для записи на ВВК.
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