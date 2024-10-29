Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили на три місяці

Засідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: rada.gov.ua

Верховна Рада Україні у вівторок, 29 жовтня, продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію з 10 листопада 2024 до 7 лютого 2025 року включно. "За" проголосувало 311 нардепів.

Про це повідомив народний депутат України від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко в Telegram.

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"Рада продовжила воєнний стан на 90 днів — з 10 листопада 2024 до 7 лютого 2025 року включно. За — 311", — йдеться у повідомленні Гончаренка.

Скриншот допису Олексія Гончаренка

До слова, це було 13 продовження. Перед цим глава держави подовжував необхідні заходи для оборони країни 7 серпня. Загалом, мобілізація та воєнний стан в Україні триває вже майже три роки.

Також ми писали, до якої дати триватиме мобілізація в Україні. Все залежить від указу президента та рішення Верховної Ради.