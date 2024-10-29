Военное положение и мобилизацию в Украине продлили на три месяца

Заседание Верховной Рады. Иллюстративное фото: rada.gov.ua

Верховная Рада Украины во вторник, 29 октября, продлила военное положение и общую мобилизацию с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года включительно. "За" проголосовало 311 нардепов.

Об этом сообщил народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

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"Рада продлила военное положение на 90 дней — с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года включительно. За — 311", — говорится в сообщении Гончаренко.

Скриншот сообщения Алексея Гончаренко

К слову, это было 13 продолжений. Перед этим глава государства продлевал необходимые меры по обороне страны 7 августа. В целом мобилизация и военное положение в Украине длится уже почти три года.

Также мы писали, до которой будет продолжаться мобилизация в Украине. Все зависит от указа президента и решения Верховной Рады.