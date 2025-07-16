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Главная Мобилизация Рада приняла закон о контрактах с ВСУ после 60 лет

Рада приняла закон о контрактах с ВСУ после 60 лет

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 20:00
Контракт с ВСУ после 60 лет - Рада приняла закон - Рада приняла закон
Украинские военные. Фото: Telegram Генштаба ВСУ

Гражданам Украины, которые достигли 60-летнего возраста, разрешили добровольно заключать контракт на службу в Вооруженных силах. Такое решение действует исключительно на добровольных началах.

Об этом сообщает нардеп Роман Костенко в Facebook.

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Пост Костенко. Фото: скриншот

Контракт с ВСУ после 60 лет

"Закон предоставляет лицам 60+ лет право добровольно подписывать контракт для прохождения военной службы", — пояснил Костенко.

По его словам, это позволит привлечь опытных специалистов к выполнению задач на специализированных и небоевых должностях.

"Принуждения нет — только мотивированные, профессиональные добровольцы", — уточнил нардеп.

В то же время, как указано в законе, желающие заключить контракт должны соответствовать требованиям по состоянию здоровья и обязательно пройти медицинскую проверку.

Напомним, недавно мы писали, кто имеет право требовать военный билет.

Также мы сообщали, имеет ли ТЦК право оштрафовать человека за отсутствие бумажного военно-учетного документа.

ВСУ армия мобилизация война в Украине контракт
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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