Контракт с ВСУ после 60 лет - Рада приняла закон - Рада приняла закон

Украинские военные. Фото: Telegram Генштаба ВСУ

Гражданам Украины, которые достигли 60-летнего возраста, разрешили добровольно заключать контракт на службу в Вооруженных силах. Такое решение действует исключительно на добровольных началах.

Об этом сообщает нардеп Роман Костенко в Facebook.

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"Закон предоставляет лицам 60+ лет право добровольно подписывать контракт для прохождения военной службы", — пояснил Костенко.

По его словам, это позволит привлечь опытных специалистов к выполнению задач на специализированных и небоевых должностях.

"Принуждения нет — только мотивированные, профессиональные добровольцы", — уточнил нардеп.

В то же время, как указано в законе, желающие заключить контракт должны соответствовать требованиям по состоянию здоровья и обязательно пройти медицинскую проверку.

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