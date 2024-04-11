Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Рада закінчила розгляд відхилених правок до законопроєкту про мобілізацію arrow

Рада закінчила розгляд відхилених правок до законопроєкту про мобілізацію

11 квітня 2024 02:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Рада закінчила розгляд відхилених правок до законопроєкту про мобілізацію
Народний депутат Ярослав Железняк у сесійній залі Верховної Ради. Фото: t.me/yzheleznyak
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Народний депутат України Ярослав Железняк повідомив про закінчення розгляду відхилених правок до законопроєкту про мобілізацію в четвер, 11 квітня. За його словами, протягом 11 годин вдалося розглянути всі пункти.

Про це Ярослав Железняк написав у своєму Telegram-каналі під назвою "Залізний нардеп". 

Читайте також:

Верховна Рада проголосувала за відхилені правки до законопроєкту

За словами нардепа, "всі відхилені правки серед 4294 правок у законопроєкт про мобілізацію пройшли". В сесійній залі до закінчення розгляду залишилися 30 депутатів. 

"Зараз перерва до ранку, далі зранку "мотиваційний" виступ військових…потім 31 голосування за 31 враховану правку в закон…і останнє голосування за законопроєкт в цілому", — анонсував Железняк. 

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу нардепа Ярослава Железняка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу нардепа Ярослава Железняка

Розгляд законопроєкту про мобілізацію

Нагадаємо, що Верховна Рада в середу, 10 квітня, розпочала розгляд законопроєкту про мобілізацію. Спершу депутати розглянуть відхилені правки, а в четвер, 11 квітня, враховані.

Також ми писали, що на засідання Ради в середу, 10 квітня, запросили Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та командувача Об'єднаних сил Юрія Содоля.

Додамо, що народний депутат Олексій Гончаренко шокував кількістю депутатів, які розглядають правки до законопроєкту про мобілізацію. Станом на вечір 10 квітня їх було лише 42.

Верховна Рада
Ярослав Железняк
закон
мобілізація
законопроєкт
народні депутати
війна в Україні
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен