Рада закінчила розгляд відхилених правок до законопроєкту про мобілізацію

Народний депутат Ярослав Железняк у сесійній залі Верховної Ради. Фото: t.me/yzheleznyak

Народний депутат України Ярослав Железняк повідомив про закінчення розгляду відхилених правок до законопроєкту про мобілізацію в четвер, 11 квітня. За його словами, протягом 11 годин вдалося розглянути всі пункти.

Про це Ярослав Железняк написав у своєму Telegram-каналі під назвою "Залізний нардеп".

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За словами нардепа, "всі відхилені правки серед 4294 правок у законопроєкт про мобілізацію пройшли". В сесійній залі до закінчення розгляду залишилися 30 депутатів.

"Зараз перерва до ранку, далі зранку "мотиваційний" виступ військових…потім 31 голосування за 31 враховану правку в закон…і останнє голосування за законопроєкт в цілому", — анонсував Железняк.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу нардепа Ярослава Железняка

Розгляд законопроєкту про мобілізацію

Нагадаємо, що Верховна Рада в середу, 10 квітня, розпочала розгляд законопроєкту про мобілізацію. Спершу депутати розглянуть відхилені правки, а в четвер, 11 квітня, враховані.

Також ми писали, що на засідання Ради в середу, 10 квітня, запросили Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та командувача Об'єднаних сил Юрія Содоля.

Додамо, що народний депутат Олексій Гончаренко шокував кількістю депутатів, які розглядають правки до законопроєкту про мобілізацію. Станом на вечір 10 квітня їх було лише 42.