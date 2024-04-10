Гончаренко шокував кількістю депутатів, які розглядають правки до законопроєкту про мобілізацію
Народний депутат Олексій Гончаренко шокував кількістю депутатів, які розглядають правки до законопроєкту про мобілізацію. За його словами, в сесійній залі їх лише 42.
Про це Олексій Гончаренко повідомив у Telegram у середу, 10 квітня.
Розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію
Гончаренко опублікував фото з Верховної Ради де видно, що в сесійній залі дуже мало депутатів.
"В сесійній залі 42 депутати. Ось так "продуктивно" розглядаємо правки до мобілізаційного законопроєкту", — додав він.
Нагадаємо, у Верховній Раді ухвалили за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених у середу, 10 квітня. "За" проголосував 281 народний обранець.
Також Верховна Рада розглянула урядовий законопроєкт №10379, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема за відмову проходження ВЛК. Гончаренко висловив обурення щодо наміру запроваджувати кримінальну відповідальність за такі дії.
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