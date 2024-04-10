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Гончаренко шокував кількістю депутатів, які розглядають правки до законопроєкту про мобілізацію

10 квітня 2024 19:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Гончаренко шокував кількістю депутатів, які розглядають правки до законопроєкту про мобілізацію
Народні депутати під час засідання Верховної Ради України. Ілюстративне фото: УНІАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Народний депутат Олексій Гончаренко шокував кількістю депутатів, які розглядають правки до законопроєкту про мобілізацію. За його словами, в сесійній залі їх лише 42.

Про це Олексій Гончаренко повідомив у Telegram у середу, 10 квітня.

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Розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію

Гончаренко опублікував фото з Верховної Ради де видно, що в сесійній залі дуже мало депутатів.

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Сесійна зала ВРУ. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

"В сесійній залі 42 депутати. Ось так "продуктивно" розглядаємо правки до мобілізаційного законопроєкту", — додав він.

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Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Верховній Раді ухвалили за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених у середу, 10 квітня. "За" проголосував 281 народний обранець.

Також Верховна Рада розглянула урядовий законопроєкт №10379, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема за відмову проходження ВЛК. Гончаренко висловив обурення щодо наміру запроваджувати кримінальну відповідальність за такі дії.

Олексій Гончаренко
українці
Україна
нардепи
мобілізація
законопроєкт

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