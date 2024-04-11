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Рада закончила рассмотрение отклоненных правок к законопроекту о мобилизации

11 апреля 2024 02:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Рада закончила рассмотрение отклоненных правок к законопроекту о мобилизации
Народный депутат Ярослав Железняк в сессионном зале Верховной Рады. Фото: t.me/yzheleznyak
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил об окончании рассмотрения отклоненных поправок к законопроекту о мобилизации в четверг, 11 апреля. По его словам, за 11 часов удалось рассмотреть все пункты.

Об этом Ярослав Железняк написал в своем Telegram-канале под названием "Железный нардеп".

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По словам нардепа, "все отклоненные правки среди 4294 поправок в законопроект о мобилизации прошли". В сессионном зале до окончания разбирательства остались 30 депутатов.

"Сейчас перерыв до утра, далее утром "мотивационное" выступление военных… затем 31 голосование за 31 учтенную правку в закон… и последнее голосование за законопроект в целом", — анонсировал Железняк.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала нардепа Ярослава Железняка
Скриншот сообщения из телеграмм-канала нардепа Ярослава Железняка

Рассмотрение законопроекта о мобилизации

Напомним, что Верховная Рада в среду, 10 апреля, приступила к рассмотрению законопроекта о мобилизации. Сначала депутаты рассмотрят отклоненные правки, а в четверг, 11 апреля, учтенные.

Также мы писали, что на заседание Рады в среду, 10 апреля, пригласили Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и командующего Объединенными силами Юрия Содоля.

Добавим, что народный депутат Алексей Гончаренко шокировал количеством депутатов, рассматривающих поправки к законопроекту о мобилизации. По состоянию на вечер 10 апреля их было всего 42.

Верховная Рада
Ярослав Железняк
закон
мобилизация
законопроект
народные депутаты
война в Украине
війна

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