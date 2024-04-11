Рада закончила рассмотрение отклоненных правок к законопроекту о мобилизации
Народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил об окончании рассмотрения отклоненных поправок к законопроекту о мобилизации в четверг, 11 апреля. По его словам, за 11 часов удалось рассмотреть все пункты.
Об этом Ярослав Железняк написал в своем Telegram-канале под названием "Железный нардеп".
Верховная Рада проголосовала за отклоненные поправки к законопроекту
По словам нардепа, "все отклоненные правки среди 4294 поправок в законопроект о мобилизации прошли". В сессионном зале до окончания разбирательства остались 30 депутатов.
"Сейчас перерыв до утра, далее утром "мотивационное" выступление военных… затем 31 голосование за 31 учтенную правку в закон… и последнее голосование за законопроект в целом", — анонсировал Железняк.
Рассмотрение законопроекта о мобилизации
Напомним, что Верховная Рада в среду, 10 апреля, приступила к рассмотрению законопроекта о мобилизации. Сначала депутаты рассмотрят отклоненные правки, а в четверг, 11 апреля, учтенные.
Также мы писали, что на заседание Рады в среду, 10 апреля, пригласили Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и командующего Объединенными силами Юрия Содоля.
Добавим, что народный депутат Алексей Гончаренко шокировал количеством депутатов, рассматривающих поправки к законопроекту о мобилизации. По состоянию на вечер 10 апреля их было всего 42.
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