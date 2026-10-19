Військовий втратив документи - що робити для їх відновлення

Військові ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Громадяни України, які загубили військовий квиток, посвідчення учасника бойових дій чи інші важливі довідки, можуть їх відновити. Однак не всі документи потрібно відновлювати через ТЦК, оскільки порядок дій залежить від того, який саме документ було втрачено та хто його видавав.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Житомирського обласного ТЦК та СП.

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Куди звертатися та що робити у разі втрати документів

У Житомирському ОТЦК описали втрату різних видів документів і відповідні дії, які треба робити у разі тієї чи іншої втрати.

Зокрема, якщо мова йде про військовий квиток або посвідчення офіцера, і якщо людина проходить службу, тоді треба негайно повідомити командира та подати рапорт із поясненням обставин втрати. Далі у військовій частині організують службове розслідування, після якого будуть оформлені документи для повторної видачі.

У разі втрати посвідчення учасника бойових дій, військовий має звертатися до служби персоналу своєї військової частини. Після — до ТЦК, якщо саме цей орган уповноважений оформити документи. У Житомирському ОТЦК пояснили, що порядок залежить від того, яка комісія надала статус.

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Якщо мова йде про інше посвідчення ветерана, тоді звернутися можна до ЦНАП, місцевого підрозділу з питань ветеранської політики або Мінветеранів в залежності від виду документа. Водночас для чинних військових порядок може визначати орган, де вони служать.

У разі втрати довідки та підтвердження статусу, тоді необхідно звернутися до установи, яка видала документ, або ж до відповідного підрозділу військової частини. Також у ТЦК рекомендують, що якщо в державному реєстрі інформація є, тоді варто уточнити, чи можно можна отримати електронний документ або витяг.

Також у Житомирському ОТЦК описали три перших кроки, які треба зробити одразу після втрати документу:

якщо документи викрали, треба повідомити поліцію та зафіксувати факт втрати;

підготувати паспорт, копії втрачених документів (якщо збереглися) та інші наявні підтвердження;

подати рапорт або заяву та уточнили перелік документів, які потрібні саме у вашому випадку.

"Важливо: якщо втратив паперове посвідчення ветерана, перевір, чи доступне електронне посвідчення в застосунку "Дія". Воно має таку саму юридичну силу, як і паперове. Втрата документа не означає втрату самого статусу. Головне — звернутися до компетентного органу та пройти процедуру відновлення", — резюмували у ТЦК.

Пост ТЦК. Фото: скриншот

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