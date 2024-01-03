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Радник Галущенка працевлаштувався на ПАТ "Черкасиобленерго", щоб не потрапити на фронт

3 січня 2024 17:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Радник Галущенка працевлаштувався на ПАТ "Черкасиобленерго", щоб не потрапити на фронт
Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: facebook.com/minenergoUkraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерство енергетики доручило енергокомпаніям провести перевірку правомірності надання бронювань військовозобов’язаним працівникам. Причиною цього рішення став виявлений факт зловживання своїми службовими повноваженнями колишнім радником міністра енергетики. 

Про це повідомляє Міненерго.

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Ухилення від мобілізації 

Зазначену особу у квітні 2023 року було прийнято на посаду заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології до ПАТ "Черкасиобленерго". Після цього він ініціював видання наказу про запровадження дистанційної роботи. 

Внаслідок цього з квітня по грудень працівник не виконував своїх обов'язків, хоча отримував заробітну платню, а також тимчасову відстрочку від мобілізації.

У Міненерго розповіли, що після виявлення цього факту компанією "Українські розподільні мережі" було спрямовано відповідне звернення до прокуратури. 

"Міненерго наголошує, що цей інцидент не характеризує усіх енергетиків країни, чимало з яких зараз боронять державу в лавах ЗСУ, а інші тримають енергетичний фронт, цілодобово виконуючи свою надскладну роботу", — йдеться у повідомленні.

Для запобігання маніпуляціям, зловживанням та з метою об’єктивної перевірки фактів видачі бронювань міністерством спрямовано відповідне доручення усім енергетичним компаніям країни.

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Допис Міненерго. Фото: скриншот
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Допис Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області прикордонники затримали 57-річну жінку, яка допомагала 44-річному ухилянту перетнути кордон. Задля реалізації плану вони навіть уклали шлюб. 

Також ми писали, що неподалік від кордону з Угорщиною затримали 12 чоловіків, які хотіли незаконно перетнути державний рубіж. Їх виявив прикордонний наряд від відділу "Лужанка".

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