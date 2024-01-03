Радник Галущенка працевлаштувався на ПАТ "Черкасиобленерго", щоб не потрапити на фронт

Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: facebook.com/minenergoUkraine

Міністерство енергетики доручило енергокомпаніям провести перевірку правомірності надання бронювань військовозобов’язаним працівникам. Причиною цього рішення став виявлений факт зловживання своїми службовими повноваженнями колишнім радником міністра енергетики.

Про це повідомляє Міненерго.

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Ухилення від мобілізації

Зазначену особу у квітні 2023 року було прийнято на посаду заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології до ПАТ "Черкасиобленерго". Після цього він ініціював видання наказу про запровадження дистанційної роботи.

Внаслідок цього з квітня по грудень працівник не виконував своїх обов'язків, хоча отримував заробітну платню, а також тимчасову відстрочку від мобілізації.

У Міненерго розповіли, що після виявлення цього факту компанією "Українські розподільні мережі" було спрямовано відповідне звернення до прокуратури.

"Міненерго наголошує, що цей інцидент не характеризує усіх енергетиків країни, чимало з яких зараз боронять державу в лавах ЗСУ, а інші тримають енергетичний фронт, цілодобово виконуючи свою надскладну роботу", — йдеться у повідомленні.

Для запобігання маніпуляціям, зловживанням та з метою об’єктивної перевірки фактів видачі бронювань міністерством спрямовано відповідне доручення усім енергетичним компаніям країни.

Допис Міненерго. Фото: скриншот

Допис Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області прикордонники затримали 57-річну жінку, яка допомагала 44-річному ухилянту перетнути кордон. Задля реалізації плану вони навіть уклали шлюб.

Також ми писали, що неподалік від кордону з Угорщиною затримали 12 чоловіків, які хотіли незаконно перетнути державний рубіж. Їх виявив прикордонний наряд від відділу "Лужанка".