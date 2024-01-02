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За яких умов українцям можуть почати видавати бронь від мобілізації

2 січня 2024 20:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
За яких умов українцям можуть почати видавати бронь від мобілізації
Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: ЧОТЦК та СП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні можуть змінитися правила бронювання військовозобовʼязаних. Умовою для цього може стати сплата податків з офіційної зарплати чи доходів.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на джерела в ОП.

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В Офісі президента розповіли, що наразі розглядається варіант, коли бронь можуть отримати не лише працівники критично важливих підприємств. Йдеться також про тих, хто буде сплачувати податок з офіційної зарплати чи доходу.

Наразі розглядається сума у розмірі 6 000 грн на місяць, що відповідає близько 33 400 грн окладу.

Forbes пише, що такі параметри обговорювали на нараді у Мінцифри 28 грудня. Станом на зараз остаточно концепту документа ще немає. 

Нагадаємо, в Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року. Тож, військовозобов'язані чоловіки й надалі отримуватимуть повістки, якщо вони будуть визнані ВЛК придатними та не матимуть відстрочки, їх можуть призвати на військову службу. Водночас навіть в особливий період є окремі категорії працівників, які мають право на бронь на роботі й не можуть бути мобілізовані. 

Також ми писали, що у новий законопроєкт щодо мобілізації в Україні, стосовно якого точаться суперечки, внесуть зміни вже цього тижня. У нинішньому вигляді документ не будуть виносити на голосування у Верховній Раді.

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