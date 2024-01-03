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Советник Галущенко трудоустроился на ПАО "Черкассыоблэнерго", чтобы не попасть на фронт

3 января 2024 17:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Советник Галущенко трудоустроился на ПАО "Черкассыоблэнерго", чтобы не попасть на фронт
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: facebook.com/minenergoUkraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министерство энергетики поручило энергокомпаниям провести проверку правомерности предоставления бронирований военнообязанным работникам. Причиной этого решения стал выявленный факт злоупотребления своими служебными полномочиями бывшим советником министра энергетики.

Об этом сообщает Минэнерго.

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Уклонение от мобилизации

Указанное лицо в апреле 2023 года было принято на должность заместителя начальника центральной службы приборов учета и метрологии в ПАО "Черкассыоблэнерго". После этого он инициировал издание приказа о введении дистанционной работы.

В результате с апреля по декабрь работник не выполнял своих обязанностей, хотя получал заработную плату, а также временную отсрочку от мобилизации.

В Минэнерго рассказали, что после обнаружения этого факта компанией "Украинские распределительные сети" было направлено соответствующее обращение в прокуратуру.

"Минэнерго отмечает, что этот инцидент не характеризует всех энергетиков страны, многие из которых сейчас защищают государство в рядах ВСУ, а другие держат энергетический фронт, круглосуточно выполняя свою сверхсложную работу", — говорится в сообщении.

Для предотвращения манипуляций, злоупотреблений и с целью объективной проверки фактов выдачи бронирований министерством направлено соответствующее поручение всем энергетическим компаниям страны.

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Пост Минэнерго. Фото: скриншот
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Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области пограничники задержали 57-летнюю женщину, которая помогала 44-летнему уклонисту пересечь границу. Для реализации плана они даже заключили брак.

Также мы писали, что недалеко от границы с Венгрией задержали 12 человек, которые хотели незаконно пересечь государственный рубеж. Их обнаружил пограничный наряд от отдела "Лужанка".

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