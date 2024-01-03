Советник Галущенко трудоустроился на ПАО "Черкассыоблэнерго", чтобы не попасть на фронт

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: facebook.com/minenergoUkraine

Министерство энергетики поручило энергокомпаниям провести проверку правомерности предоставления бронирований военнообязанным работникам. Причиной этого решения стал выявленный факт злоупотребления своими служебными полномочиями бывшим советником министра энергетики.

Об этом сообщает Минэнерго.

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Уклонение от мобилизации

Указанное лицо в апреле 2023 года было принято на должность заместителя начальника центральной службы приборов учета и метрологии в ПАО "Черкассыоблэнерго". После этого он инициировал издание приказа о введении дистанционной работы.

В результате с апреля по декабрь работник не выполнял своих обязанностей, хотя получал заработную плату, а также временную отсрочку от мобилизации.

В Минэнерго рассказали, что после обнаружения этого факта компанией "Украинские распределительные сети" было направлено соответствующее обращение в прокуратуру.

"Минэнерго отмечает, что этот инцидент не характеризует всех энергетиков страны, многие из которых сейчас защищают государство в рядах ВСУ, а другие держат энергетический фронт, круглосуточно выполняя свою сверхсложную работу", — говорится в сообщении.

Для предотвращения манипуляций, злоупотреблений и с целью объективной проверки фактов выдачи бронирований министерством направлено соответствующее поручение всем энергетическим компаниям страны.

Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области пограничники задержали 57-летнюю женщину, которая помогала 44-летнему уклонисту пересечь границу. Для реализации плана они даже заключили брак.

Также мы писали, что недалеко от границы с Венгрией задержали 12 человек, которые хотели незаконно пересечь государственный рубеж. Их обнаружил пограничный наряд от отдела "Лужанка".