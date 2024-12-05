Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Советник президента высказался о планах мобилизации 18-летних arrow

Советник президента высказался о планах мобилизации 18-летних

5 декабря 2024 08:40
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Дмитрий Литвин отрицает планы правительства мобилизовать 18-летних
Обучение военных на полигоне. Фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине активно обсуждается тема снижения мобилизационного возраста. Правительство не готовит никаких изменений в мобилизационной политике, включая снижение возраста призывников с 25 до 18 лет.

Об этом высказался советник президента Дмитрий Литвин в соцсети X.

Читайте также:

В Украине не планируют мобилизовывать 18-летних в ВСУ

null
Ответ Дмитрия Литвина. Фото: скриншот

В соцсети X один из пользователей написал сообщение, где возмущается идеей мобилизации 18-летних парней в ВСУ. На это отреагировал Дмитрий Литвин, заявивший, что подобных инициатив правительство пока не готовит

"Никто не готовит никакую мобилизацию 18-летних", — написал Дмитрий Литвин.

Добавим, что в конце ноября Литвин уже отмечал, что снижение мобилизационного возраста нецелесообразно из-за задержек в поставках обещанного вооружения. Он отметил, что международные партнеры имеют доступ к данным, демонстрирующим несоответствие между обещаниями и фактическими поставками.

Дискуссии о снижении мобилизационного возраста

Напомним, в конце ноября в западных СМИ появилась информация, что США призывают Украину снизить возраст мобилизации до 18 лет.

В четверг, 5 декабря, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине нужно принять непростые решения по мобилизации о снижении возраста призывников.

Также один из военных ВСУ ранее заявил, что в Украине следует снизить мобилизационный возраст для пополнения войск.

Тем временем в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о снижении мобилизационного возраста. Речь идет о предложении уменьшить предельный мобилизационный возраст с 60 на 55 лет.

Несмотря на это, в Генштабе, как утверждали анонимные источники Hromadske, не планируют мобилизовывать 18-летних.

ВСУ военный призыв мобилизация президент молодежь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:46 В Киеве под электричку бросился человек — остановлено движение

08:40 Советник президента высказался о планах мобилизации 18-летних

08:30 Когда уклониста в Украине могут посадить в тюрьму и на какой срок

08:26 Кварцхелия и другие — как спортсмены поддержали протесты в Грузии

08:20 Киевский метрополитен назвал себестоимость проезда в подземке

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

08:18 В Киеве судили мужчину за покупку водительских прав в Telegram

08:02 Трижды получал повестки и не приходил в ТЦК — решение суда

Text

08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

07:59 Тайный звонок Герасимова — что обсуждали генералы РФ и США

07:59 Слухи о прорыве фронта — Братчук описал реальную ситуацию

08:46 В Киеве под электричку бросился человек — остановлено движение

08:40 Советник президента высказался о планах мобилизации 18-летних

08:30 Когда уклониста в Украине могут посадить в тюрьму и на какой срок

08:26 Кварцхелия и другие — как спортсмены поддержали протесты в Грузии

08:20 Киевский метрополитен назвал себестоимость проезда в подземке

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

08:18 В Киеве судили мужчину за покупку водительских прав в Telegram

08:02 Трижды получал повестки и не приходил в ТЦК — решение суда

07:59 Тайный звонок Герасимова — что обсуждали генералы РФ и США

07:59 Слухи о прорыве фронта — Братчук описал реальную ситуацию

07:37 Путин лжет россиянам о реальном состоянии экономики РФ — ISW

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
Text

21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Text

19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

Text

17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

Text

16:44 Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

Text

08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак