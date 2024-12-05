Дмитрий Литвин отрицает планы правительства мобилизовать 18-летних

Обучение военных на полигоне. Фото: УНИАН

В Украине активно обсуждается тема снижения мобилизационного возраста. Правительство не готовит никаких изменений в мобилизационной политике, включая снижение возраста призывников с 25 до 18 лет.

Об этом высказался советник президента Дмитрий Литвин в соцсети X.

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Ответ Дмитрия Литвина. Фото: скриншот

В соцсети X один из пользователей написал сообщение, где возмущается идеей мобилизации 18-летних парней в ВСУ. На это отреагировал Дмитрий Литвин, заявивший, что подобных инициатив правительство пока не готовит

"Никто не готовит никакую мобилизацию 18-летних", — написал Дмитрий Литвин.

Добавим, что в конце ноября Литвин уже отмечал, что снижение мобилизационного возраста нецелесообразно из-за задержек в поставках обещанного вооружения. Он отметил, что международные партнеры имеют доступ к данным, демонстрирующим несоответствие между обещаниями и фактическими поставками.

Дискуссии о снижении мобилизационного возраста

Напомним, в конце ноября в западных СМИ появилась информация, что США призывают Украину снизить возраст мобилизации до 18 лет.

В четверг, 5 декабря, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине нужно принять непростые решения по мобилизации о снижении возраста призывников.

Также один из военных ВСУ ранее заявил, что в Украине следует снизить мобилизационный возраст для пополнения войск.

Тем временем в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о снижении мобилизационного возраста. Речь идет о предложении уменьшить предельный мобилизационный возраст с 60 на 55 лет.

Несмотря на это, в Генштабе, как утверждали анонимные источники Hromadske, не планируют мобилизовывать 18-летних.