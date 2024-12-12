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Рапорт на ВЛК — як довго його розглядатимуть

12 грудня 2024 17:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Рапорт для потрапляння на ВЛК - терміни
Військовослужбовець під час проходження ВЛК. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовець має право подати рапорт щодо направлення на ВЛК через проблеми зі здоров’ям. Такий рапорт командування має розглянути протягом 48 годин з моменту подання його військовим.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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До юристів звернувся з питанням військовослужбовець, який хоче пройти військово-лікарську комісію, аби зафіксувати проблеми зі здоров’ям.

"Які терміни розгляду рапорту на отримання направлення на ВЛК?" — поцікавився військовий.

Терміни розгляду рапортів на ВЛК

Юрист Сергій Богун зазначив, що загалом рапорт має бути розглянутий у строк не більше 14 днів із дня подання військовослужбовцем.

Але, додав правник, є питання, щодо яких рапорт вважається терміновим і має бути розглянутий не пізніше, ніж через 48 годин після подання.

Це, зокрема, і питання збереження здоров’я особового складу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як правильно подавати рапорт та хто його розглядає.

Також ми повідомляли про те, що військові зможуть подати рапорт в "Армія+".

ЗСУ військові ВЛК рапорт військовослужбовці

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