Рапорт для попадания на ВВК – сроки

Военнослужащий во время прохождения ВВК. Фото: "АрміяInform"

Военнослужащий имеет право подать рапорт по направлению на ВВК из-за проблем со здоровьем. Такой рапорт командование должно рассмотреть в течение 48 часов с момента представления его военным.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

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К юристам обратился с вопросом военнослужащий, желающий пройти военно-врачебную комиссию, чтобы зафиксировать проблемы со здоровьем.

"Какие сроки рассмотрения рапорта на получение направления на ВВК?" — поинтересовался военный.

Сроки рассмотрения рапортов на ВВК

Юрист Сергей Богун отметил, что рапорт должен быть рассмотрен в срок не более 14 дней со дня представления военнослужащим.

Но, добавил юрист, есть вопросы, по которым рапорт считается срочным и должен быть рассмотрен не позднее, чем через 48 часов после представления.

Это, в частности, и вопросы сохранения здоровья личного состава.

Напомним, мы раньше писали о том, как правильно подавать рапорт и кто его рассматривает.

Также мы сообщали о том, что военные смогут подать рапорт в "Армія+".