Рапорт для попадания на ВВК – сроки

Рапорт на ВВК — как долго его будут рассматривать
Военнослужащий имеет право подать рапорт по направлению на ВВК из-за проблем со здоровьем. Такой рапорт командование должно рассмотреть в течение 48 часов с момента представления его военным.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.
ВВК для военнослужащего
К юристам обратился с вопросом военнослужащий, желающий пройти военно-врачебную комиссию, чтобы зафиксировать проблемы со здоровьем.
"Какие сроки рассмотрения рапорта на получение направления на ВВК?" — поинтересовался военный.
Сроки рассмотрения рапортов на ВВК
Юрист Сергей Богун отметил, что рапорт должен быть рассмотрен в срок не более 14 дней со дня представления военнослужащим.
Но, добавил юрист, есть вопросы, по которым рапорт считается срочным и должен быть рассмотрен не позднее, чем через 48 часов после представления.
Это, в частности, и вопросы сохранения здоровья личного состава.
Напомним, мы раньше писали о том, как правильно подавать рапорт и кто его рассматривает.
Также мы сообщали о том, что военные смогут подать рапорт в "Армія+".
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