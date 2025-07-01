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Головна Мобілізація Рапорт проігнорували — що робити військовому

Рапорт проігнорували — що робити військовому

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 20:00
Рапорт військовослужбовця ЗСУ ігнорують - що робити
Військовослужбовець пише рапорт. Фото: Кіровоградський ОТЦК

Військовослужбовець Збройних сил України, рапорт якого проігнорував безпосередній командир, має право звернутися зі скаргою на ігнорування свого прохання. Існує кілька варіантів, куди може звернутися військовий.

Про це розповіли експерти Юридичного Гончаренко центру.

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Куди звертатися, якщо на рапорт не відреагували

Безпосередній командир має відреагувати на рапорт, поданий військовослужбовцем Збройних сил України.

Та бувають випадки, коли командир рапорт свого підопічного ігнорує.

Юристи Гончаренко центру пояснили, куди звертатися у такому випадку.

Це:

  • оперативне командування;
  • Міністерство оборони України;
  • Управління із захисту прав військовослужбовців.

Скарга не через військові структури

Існує й інший шлях, поза військовими структурами, для того, аби дати хід рапорту.

"Крім того, скаргу можна подати до Офісу Омбудсмена або до інших органів, які займаються захистом прав військових", — зазначається у поясненні юристів Гончаренко центру.

Таким чином, військовослужбовець Збройних сил України має цілу низку варіантів для того, аби його рапорт був почутий і відповідним чином відреагований.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як правильно військовослужбовцю оформити рапорт.

Додамо, ми повідомляли про те, як подавати рапорт на звільнення з лав Збройних сил України.

ЗСУ військові скарги рапорт військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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