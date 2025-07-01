Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1НедвижимостьКиноШоу-бизнесВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Рапорт проигнорировали — что делать военному

Рапорт проигнорировали — что делать военному

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 20:00
Рапорт военнослужащего ВСУ игнорируют - что делать
Военнослужащий пишет рапорт. Фото: Кировоградский ОТЦК

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, рапорт которого проигнорировал непосредственный командир, имеет право обратиться с жалобой на игнорирование своей просьбы. Существует несколько вариантов, куда может обратиться военный.

Об этом рассказали эксперты Юридического Гончаренко центра.

Реклама
Читайте также:

Куда обращаться, если на рапорт не отреагировали

Непосредственный командир должен отреагировать на рапорт, поданный военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Но бывают случаи, когда командир рапорт своего подопечного игнорирует.

Юристы Гончаренко центра объяснили, куда обращаться в таком случае.

Это:

  • оперативное командование;
  • Министерство обороны Украины;
  • Управление по защите прав военнослужащих.

Жалоба не через военные структуры

Существует и другой путь, вне военных структур, для того, чтобы дать ход рапорту.

"Кроме того, жалобу можно подать в Офис Омбудсмена или в другие органы, которые занимаются защитой прав военных", — отмечается в объяснении юристов Гончаренко центра.

Таким образом, военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет целый ряд вариантов для того, чтобы его рапорт был услышан и соответствующим образом отреагирован.

Напомним, мы ранее писали о том, как правильно военнослужащему оформить рапорт.

Добавим, мы сообщали о том, как подавать рапорт на увольнение из рядов Вооруженных сил Украины.

ВСУ военные жалобы рапорт военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации