Рапорт военнослужащего ВСУ игнорируют - что делать

Военнослужащий пишет рапорт. Фото: Кировоградский ОТЦК

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, рапорт которого проигнорировал непосредственный командир, имеет право обратиться с жалобой на игнорирование своей просьбы. Существует несколько вариантов, куда может обратиться военный.

Об этом рассказали эксперты Юридического Гончаренко центра.

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Куда обращаться, если на рапорт не отреагировали

Непосредственный командир должен отреагировать на рапорт, поданный военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Но бывают случаи, когда командир рапорт своего подопечного игнорирует.

Юристы Гончаренко центра объяснили, куда обращаться в таком случае.

Это:

оперативное командование;

Министерство обороны Украины;

Управление по защите прав военнослужащих.

Жалоба не через военные структуры

Существует и другой путь, вне военных структур, для того, чтобы дать ход рапорту.

"Кроме того, жалобу можно подать в Офис Омбудсмена или в другие органы, которые занимаются защитой прав военных", — отмечается в объяснении юристов Гончаренко центра.

Таким образом, военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет целый ряд вариантов для того, чтобы его рапорт был услышан и соответствующим образом отреагирован.

Напомним, мы ранее писали о том, как правильно военнослужащему оформить рапорт.

Добавим, мы сообщали о том, как подавать рапорт на увольнение из рядов Вооруженных сил Украины.