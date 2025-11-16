Відео
Речник ТЦК заявив, що без мобілізації Україна не виживе

Речник ТЦК заявив, що без мобілізації Україна не виживе

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 02:00
Оновлено: 01:53
Без мобілізації Україна не переможе Росію, заявив речник Полтавського ОТЦК
Військовозобов'язані у ТЦК. Ілюстративне фото: Житомирській ТЦК

Українській владі необхідно перейти до максимально відвертої розмови, щоб змінити ставлення суспільства до мобілізації. Помилкою стало заспокоєння людей на початку війни та створення ілюзії, що перемога буде швидкою.

Про це в інтерв'ю "Главкому" заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Читайте також:

Що сказав Істомін про необхідність мобілізації

Речник ОТЦК допускається, що якби з людьми з самого початку говорили чесно, то можливо ставлення людей до мобілізації було б інше.

"Можливо, якби від самого початку людям чесно сказали, що це — справжня війна і це надовго, ставлення сьогодні було б зовсім інше… Людей не готували до того, що ми боремося з великою країною, яка має ресурси, зброю і мобілізаційний потенціал. А найстрашніше, що й досі багато хто продовжує вірити, що ми зможемо перемогти Росію без залучення до війни абсолютно кожного громадянина", — сказав Істомін.

Також він додав, що громадянам потрібно усвідомити той факт, що без мобілізації іншими способами Україна не зможе перемогти Росію. Речник ТЦК підкреслив, що мобілізація є способом виживання держави.

"Але мобілізація — це не кара, це спосіб виживання держави. І якщо ми хочемо перемогти, то маємо усвідомити: це спільна відповідальність усіх — і тих, хто на фронті, і тих, хто працює в тилу", — наголосив Істомін.

Окрім того, він звернувся до влади із закликом говорити з людьми відкрито і казати все, як є. Причому додав, що це має бути системно.

"На мою думку, потрібно системно, на державному рівні нарешті говорити з людьми відверто. Не загравати з виборцями, а нарешті публічно сказати: "Мобілізація нам потрібна", "Без мобілізації країна не виживе", "Хто не хоче, щоб їх примусово мобілізували, нехай сам долучається до війська", — резюмував речник ОТЦК.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Роман Істомін заявив, що примусове доставлення людей для ТЦК в Україні є законним, хоча і вимушеним кроком в умовах війни.

Також він сказав, що процедура роздачі повісток в Україні є неефективною, оскільки значна частина людей ігнорує виклик до ТЦК.

ЗСУ армія мобілізація війна в Україні ТЦК та СП Росія
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
