Без мобилизации Украина не победит Россию, заявил спикер Полтавского ОТЦК

Военнообязанные в ТЦК. Иллюстративное фото: Житомирской ТЦК

Украинской власти необходимо перейти к максимально откровенному разговору, чтобы изменить отношение общества к мобилизации. Ошибкой стало успокоение людей в начале войны и создание иллюзии, что победа будет быстрой.

Об этом в интервью "Главкому" заявил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Что сказал Истомин о необходимости мобилизации

Представитель ОТЦК допускается, что если бы с людьми с самого начала говорили честно, то возможно отношение людей к мобилизации было бы другое.

"Возможно, если бы с самого начала людям честно сказали, что это — настоящая война и это надолго, отношение сегодня было бы совсем другое... Людей не готовили к тому, что мы боремся с большой страной, которая имеет ресурсы, оружие и мобилизационный потенциал. А самое страшное, что до сих пор многие продолжают верить, что мы сможем победить Россию без привлечения к войне абсолютно каждого гражданина", — сказал Истомин.

Также он добавил, что гражданам нужно осознать тот факт, что без мобилизации другими способами Украина не сможет победить Россию. Представитель ТЦК подчеркнул, что мобилизация является способом выживания государства.

"Но мобилизация - это не наказание, это способ выживания государства. И если мы хотим победить, то должны осознать: это общая ответственность всех - и тех, кто на фронте, и тех, кто работает в тылу", — подчеркнул Истомин.

Кроме того, он обратился к власти с призывом говорить с людьми открыто и говорить все, как есть. Причем добавил, что это должно быть системно.

"По моему мнению, нужно системно, на государственном уровне наконец говорить с людьми откровенно. Не заигрывать с избирателями, а наконец публично сказать: "Мобилизация нам нужна", "Без мобилизации страна не выживет", "Кто не хочет, чтобы их принудительно мобилизовали, пусть сам присоединяется к армии", — резюмировал представитель ОТЦК.

Напомним, в этом же интервью Роман Истомин заявил, что принудительная доставка людей для ТЦК в Украине является законным, хотя и вынужденным шагом в условиях войны.

Также он сказал, что процедура раздачи повесток в Украине является неэффективной, поскольку значительная часть людей игнорирует вызов в ТЦК.