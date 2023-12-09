Рейд ТЦК на оздоровчий комплекс "Косино" — як відреагував заклад
Оздоровчий комплекс "Косино" відреагував на візит працівників ТЦК та СП на територію закладу. Там розповіли, що співробітники військкомату погрожували зброєю працівникам та відвідувачам, а також наголосили, що комплекс вже звернувся із заявами до відповідних органів.
Про це повідомляє Комплекс "Термальні води Косино".
Що відомо про візит ТЦК до "Косино"
Зазначається, що 7 грудня до комплексу вдерлись "декілька десятків невідомих осіб у балаклавах та у військовій формі з автоматами", не пред'явивши документів. Вони погрожували працівницям закладу та відвідувачам, серед яких діти, жінки та люди поважного віку. Зокрема, застосували фізичну силу до директора комплексу у відповідь на його прохання показати документи та нанесли тілесні ушкодження адвокату закладу, коли він фіксував цю подію на відео.
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Коротке відео з приводу подій, які відбулись 07 грудня 2023 року на території Термальні води "Косино".♬ original sound - Administrator Kosino - Administrator Kosino
Як розповіли в закладі, до дійства причетні очільник Закарпатського ОТЦК Савчук Андрій та очільник Ужгородського РТЦК Тищук Ігор.
Дирекція комплексу звернулася до поліції
"По даним фактам було подано відповідні заяви до органів внутрішніх справ. Всі вищевказані дії підтверджуються фото і відео матеріалами. Ці події відбувались за мовчазної згоди 3-х патрульних екіпажів у складі 10 поліціянтів під керівництвом заступника начальника відділу превенції поліції міста Ужгорода — Олександра Остапенко. Представники поліції замість того, щоб захищати права громадян, брали участь у цьому беззаконню", — йдеться в повідомленні.
Також у комплексі наголосили, що жодних мажорів у закладі не було, а лише люди поважного віку, жінки, діти й "не більше 20% чоловіків", які проходили оздоровлення. Двох працівників "озброєні люди у балаклавах" спакували в автобус та повезли у невідомому напрямку.
"За фактами вищевказаних діянь відповідні заяви та докази було скеровано в поліцію, СБУ, ДБР та зареєстровано кримінальні провадження в Єдиному державному реєстрі кримінальних правопорушень за статтями перевищення службових повноважень, нанесення тілесних ушкоджень та викрадення людей", — додали в закладі.
Нагадаємо, що представники ТЦК продовжують рейди по спортивно-оздоровчих комплексах Закарпаття. Цього разу вони дісталися закладу "Косино" для вручення повісток чоловікам.
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