Рейд ТЦК на оздоровчий комплекс "Косино" — як відреагував заклад

Працівники ТЦК у вестибюлі оздоровчого комплексу "Косино". Фото: скриншот

Оздоровчий комплекс "Косино" відреагував на візит працівників ТЦК та СП на територію закладу. Там розповіли, що співробітники військкомату погрожували зброєю працівникам та відвідувачам, а також наголосили, що комплекс вже звернувся із заявами до відповідних органів.

Про це повідомляє Комплекс "Термальні води Косино".

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Зазначається, що 7 грудня до комплексу вдерлись "декілька десятків невідомих осіб у балаклавах та у військовій формі з автоматами", не пред'явивши документів. Вони погрожували працівницям закладу та відвідувачам, серед яких діти, жінки та люди поважного віку. Зокрема, застосували фізичну силу до директора комплексу у відповідь на його прохання показати документи та нанесли тілесні ушкодження адвокату закладу, коли він фіксував цю подію на відео.

@administrator_kosino Коротке відео з приводу подій, які відбулись 07 грудня 2023 року на території Термальні води "Косино". ♬ original sound - Administrator Kosino - Administrator Kosino

Як розповіли в закладі, до дійства причетні очільник Закарпатського ОТЦК Савчук Андрій та очільник Ужгородського РТЦК Тищук Ігор.

Очільник Закарпатського ОТЦК Савчук Андрій та очільник Ужгородського РТЦК Тищук Ігор. Фото: facebook.com/KosinoTermalniVody

Дирекція комплексу звернулася до поліції

"По даним фактам було подано відповідні заяви до органів внутрішніх справ. Всі вищевказані дії підтверджуються фото і відео матеріалами. Ці події відбувались за мовчазної згоди 3-х патрульних екіпажів у складі 10 поліціянтів під керівництвом заступника начальника відділу превенції поліції міста Ужгорода — Олександра Остапенко. Представники поліції замість того, щоб захищати права громадян, брали участь у цьому беззаконню", — йдеться в повідомленні.

Також у комплексі наголосили, що жодних мажорів у закладі не було, а лише люди поважного віку, жінки, діти й "не більше 20% чоловіків", які проходили оздоровлення. Двох працівників "озброєні люди у балаклавах" спакували в автобус та повезли у невідомому напрямку.

"За фактами вищевказаних діянь відповідні заяви та докази було скеровано в поліцію, СБУ, ДБР та зареєстровано кримінальні провадження в Єдиному державному реєстрі кримінальних правопорушень за статтями перевищення службових повноважень, нанесення тілесних ушкоджень та викрадення людей", — додали в закладі.

Нагадаємо, що представники ТЦК продовжують рейди по спортивно-оздоровчих комплексах Закарпаття. Цього разу вони дісталися закладу "Косино" для вручення повісток чоловікам.