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Рейд ТЦК на оздоровительный комплекс "Косино" — как отреагировало заведение

9 декабря 2023 01:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Рейд ТЦК на оздоровительный комплекс "Косино" — как отреагировало заведение
Сотрудники ТЦК в вестибюле оздоровительного комплекса "Косино". Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Оздоровительный комплекс "Косино" отреагировал на визит работников ТЦК и СП на территорию заведения. Там рассказали, что сотрудники военкомата угрожали оружием работникам и посетителям, а также отметили, что комплекс уже обратился с заявлениями в соответствующие органы.

Об этом сообщает Комплекс "Термальные воды Косино".

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Отмечается, что 7 декабря в комплекс ворвались "несколько десятков неизвестных в балаклавах и в военной форме с автоматами", не предъявив документов. Они угрожали работницам заведения и посетителям, среди которых дети, женщины и люди преклонного возраста. В частности, применили физическую силу к директору комплекса в ответ на его просьбу показать документы и нанесли телесные повреждения адвокату заведения, когда он фиксировал это событие на видео.

@administrator_kosino

Краткое видео о событиях, произошедших 07 декабря 2023 года на территории Термальные воды "Косино".

♬ original sound - Administrator Kosino - Administrator Kosino

Как рассказали в заведении, к действу причастны глава Закарпатского ОТЦК Савчук Андрей и глава Ужгородского РТЦК Тищук Игорь.

Глава Закарпатского ОТЦК Савчук Андрей и глава Ужгородского РТЦК Тищук Игорь
Глава Закарпатского ОТЦК Савчук Андрей и глава Ужгородского РТЦК Тищук Игорь. Фото: facebook.com/KosinoTermalniVody

Дирекция комплекса обратилась в полицию

"По данным фактам были поданы соответствующие заявления в органы внутренних дел. Все вышеуказанные действия подтверждаются фото и видео материалами. Эти события происходили с молчаливого согласия 3-х патрульных экипажей в составе 10 полицейских под руководством заместителя начальника отдела превенции полиции города Ужгорода — Александра Остапенко. Представители полиции вместо того, чтобы защищать права граждан, участвовали в этом беззаконии", — говорится в сообщении.

Также в комплексе подчеркнули, что никаких мажоров в заведении не было, а только люди почтенного возраста, женщины, дети и "не более 20% мужчин", которые проходили оздоровление. Двоих работников "вооруженные люди в балаклавах" упаковали в автобус и увезли в неизвестном направлении.

"По фактам вышеуказанных действий соответствующие заявления и доказательства были направлены в полицию, СБУ, ДБР и зарегистрированы уголовные производства в Едином государственном реестре уголовных правонарушений по статьям превышения служебных полномочий, нанесение телесных повреждений и похищение людей", — добавили в заведении.

Напомним, что представители ТЦК продолжают рейды по спортивно-оздоровительным комплексам Закарпатья. На этот раз они добрались до заведения "Косино" для вручения повесток мужчинам.

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