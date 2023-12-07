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ТЦК навідалися до оздоровчого закладу на Закарпатті — чоловікам вручили повістки

7 грудня 2023 19:20
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
ТЦК навідалися до оздоровчого закладу на Закарпатті — чоловікам вручили повістки
Працівник ТЦК (ілюстративне фото). Фото: mil.gov.ua
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Представники ТЦК продовжують рейди по спортивно-оздоровчих комплексах Закарпаття. Цього разу вони вручили повістки чоловікам.

Про це у Telegram повідомив журналіст Віталій Глагола.

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"Сьогодні співробітники ТЦК відвідали оздоровчо-рекреаційний комплекс "Косино", — написав Глагола.

За словами очевидців, як стверджує журналіст, мета візиту така ж сама, як і в Ужгороді, Мукачеві та Хусті, — вручення повісток.

На кадрах показано, як понад десять представників ТЦК крокують до комплексу у супроводі поліції

Також на іншому відео показано в'їзд до закладу, де чергують військкоми.

Нагадаємо, в Ужгороді працівники ТЦК СП провели масштабні рейди по спортивних залах. Внаслідок рейдів повістки отримали чоловіки та чоловіки-тренери закладів. 

А раніше у Закарпатській області співробітники ТЦК та СП силоміць витягли водія вантажівки з кабіни та відправили на військову службу. Нині він перебуває у військовій частині в Рівному.

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