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Рейди ТЦК — адвокатка розповіла, яка повістка є належно врученою

26 січня 2024 03:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Рейди ТЦК — адвокатка розповіла, яка повістка є належно врученою
Працівники ТЦК спілкуються з українцем. Фото: facebook.com/lvivobltck
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Адвокатка з питань військового, сімейного та цивільного права Яна Меюс розповіла, як за законом мають діяти працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, вона відреагувала на ситуації, коли повістку лишають у дверях чи віддають родичам.

Про це повідомляє ДніпроTV.  

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Яка повістка є належно врученою

Адвокатка заявила, що законно вручена повістка — це повістка, яку вручили особисто військовозобов'язаному під підпис. Таким чином якщо її просто вставляють у двері чи передають через членів родини, то це неналежно отримана повістка.

"Вручена повістка — коли людина особисто за нею прийшла, та приїхала до ТЦК та, відповідно, вчинила всі необхідні дії. Ми повинні розуміти, що в нас наразі така ситуація, і одним із завдань є роздача та вручення цих "законних" повісток", — пояснила Меюс.

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Нагадаємо, що українська влада готує серйозні зміни до мобілізаційних процесів. Чи зміниться процес вручення повісток в Україні з 1 лютого 2024 року, хто матиме право вручати повістки, які види цього документу наразі є та який вигляд він повинен мати — в матеріалі Новини.LIVE. 

Також ми повідомляли, що спираючись на законопроєкт про зміни в проведенні мобілізації, влада стверджує, що мобілізація в Україні буде проходити простіше і легше, коли реєстр військовозобов'язаних запрацює — це дозволить позбавити ТЦК від необхідності відловлювати людей на вулицях і "запрошувати" їх на процедуру уточнення даних. Юристка Орися Швець пояснила, що таке єдиний державний реєстр та чи не порушує новий закон Конституцію.

Додамо, що омбудсман Дмитро Лубінець категорично проти надання додаткових повноважень для територіальних центрів комплектування. Він висловив сподівання, що його зауваження будуть враховані.

закон
Україна
мобілізація
повістки
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані
війна
юрист

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