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Рейды ТЦК — адвокат рассказала, какая повестка надлежащим образом вручена

26 января 2024 03:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Рейды ТЦК — адвокат рассказала, какая повестка надлежащим образом вручена
Сотрудники ТЦК общаются с украинцем. Фото: facebook.com/lvivobltck
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Адвокат по военному, семейному и гражданскому праву Яна Меюс рассказала, как по закону должны действовать работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки. В частности, она отреагировала на ситуации, когда повестку оставляют в дверях или отдают родственникам.

Об этом сообщает ДнепроTV.

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Какая повестка надлежаще вручена

Адвокат заявила, что законно вручена повестка — это повестка, которую вручили лично военнообязанному под подпись. Таким образом, если ее просто вставляют в дверь или передают через членов семьи, то это ненадлежаще полученная повестка.

"Врученная повестка — когда человек лично за ней пришел, приехал в ТЦК и, соответственно, совершил все необходимые действия. Мы должны понимать, что у нас сейчас такая ситуация, и одной из задач является раздача и вручение этих "законных" повесток", — объяснила Меюс.

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Напомним, что украинские власти готовят серьезные изменения к мобилизационным процессам. Изменится ли процесс вручения повесток в Украине с 1 февраля 2024 года, кто будет иметь право вручать повестки, какие виды этого документа есть и как выглядеть он должен — в материале Новини.LIVE.

Также мы сообщали, что, опираясь на законопроект об изменениях в проведении мобилизации, власти утверждают, что мобилизация в Украине будет проходить проще и легче, когда реестр военнообязанных заработает — это позволит избавить ТЦК от необходимости отлавливать людей на улицах и "приглашать" их на процедуру уточнения данных. Юрист Арина Швец объяснила, что такое единый государственный реестр и не нарушает ли новый закон Конституцию.

Добавим, что омбудсмен Дмитрий Лубинец категорически против предоставления дополнительных полномочий для территориальных центров комплектования. Он выразил надежду, что его замечания будут учтены.

закон
Украина
мобилизация
повестки
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные
війна
юрист

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