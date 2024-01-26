Рейды ТЦК — адвокат рассказала, какая повестка надлежащим образом вручена

Сотрудники ТЦК общаются с украинцем. Фото: facebook.com/lvivobltck

Адвокат по военному, семейному и гражданскому праву Яна Меюс рассказала, как по закону должны действовать работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки. В частности, она отреагировала на ситуации, когда повестку оставляют в дверях или отдают родственникам.

Об этом сообщает ДнепроTV.

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Какая повестка надлежаще вручена

Адвокат заявила, что законно вручена повестка — это повестка, которую вручили лично военнообязанному под подпись. Таким образом, если ее просто вставляют в дверь или передают через членов семьи, то это ненадлежаще полученная повестка.

"Врученная повестка — когда человек лично за ней пришел, приехал в ТЦК и, соответственно, совершил все необходимые действия. Мы должны понимать, что у нас сейчас такая ситуация, и одной из задач является раздача и вручение этих "законных" повесток", — объяснила Меюс.

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Напомним, что украинские власти готовят серьезные изменения к мобилизационным процессам. Изменится ли процесс вручения повесток в Украине с 1 февраля 2024 года, кто будет иметь право вручать повестки, какие виды этого документа есть и как выглядеть он должен — в материале Новини.LIVE.

Также мы сообщали, что, опираясь на законопроект об изменениях в проведении мобилизации, власти утверждают, что мобилизация в Украине будет проходить проще и легче, когда реестр военнообязанных заработает — это позволит избавить ТЦК от необходимости отлавливать людей на улицах и "приглашать" их на процедуру уточнения данных. Юрист Арина Швец объяснила, что такое единый государственный реестр и не нарушает ли новый закон Конституцию.

Добавим, что омбудсмен Дмитрий Лубинец категорически против предоставления дополнительных полномочий для территориальных центров комплектования. Он выразил надежду, что его замечания будут учтены.