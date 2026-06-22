Реєстр боржників і арешт карток: у ВРУ назвали покарання для ухилянтів

Руслан Горбенко. Фото: slovoidilo.ua

Любомир Кучер редактор, юрист

Військовозобов'язаних українців, які не оновили свої дані або проігнорували повістку, можуть чекати серйозні обмеження. Порушників планують вносити до реєстру боржників та блокувати їм банківські рахунки. Такі заходи розглядають як один із головних механізмів впливу на тих, хто ухиляється від військового обліку.

Про це з посиланням на народного депутата Руслана Горбенка, передає Новини.LIVE.

Як каратимуть ухилянтів

Парламентар розповів, що Верховна Рада вже передала Міністерству оборони та уряду всі потрібні повноваження, щоб вони могли реформувати сфери мобілізації та оборони. Самі ж депутати тепер хочуть зосередитися на тому, як збільшити виплати для військових та зробити оборонні закупівлі абсолютно прозорими.

Горбенко зауважив, що рішення про можливий арешт рахунків має ухвалювати саме виконавча влада. Водночас він підтвердив: якщо людина не оновила інформацію про себе або не прийшла за повісткою, її можуть внести до єдиного реєстру боржників. Для України така система не нова. Аналогічні обмеження накладають на водіїв, які вчасно не сплачують штрафи за порушення правил дорожнього руху.

За словами Горбенка, схема працюватиме за звичним алгоритмом: спочатку порушнику заблокують банківські картки, а якщо він і далі ігноруватиме штрафи, держава зможе примусово забрати його майно. Приватних колекторів до цього процесу не залучатимуть.

Якщо загальна сума несплачених штрафів перевищить 400 тисяч гривень, виконавча служба отримає законне право піти до суду, щоб конфіскувати та продати майно боржника.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Харківський обласний ТЦК та СП повідомляв, що за ігнорування повісток передбачається покарання. Йдеться про штраф. Крім того, порушника можуть оголосити в розшук.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що міські та сільські ради мають право надсилати громадянам повістки. Такі документи мають таку ж силу, як і ті, що надсилає ТЦК та СП. За їх ігнорування передбачається покарання.