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Головна Мобілізація Ігнорування повістки: у ТЦК попередили про покарання

Ігнорування повістки: у ТЦК попередили про покарання

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 04:45
Як в Україні карають за ігнорування повісток
Працівник ТЦК із військовозобов'язаним. Фото ілюстративне: УНІАН

В умовах воєнного стану громадян викликають до ТЦК та СП за допомогою повісток. Документ можуть вручити громадянину особисто чи надіслати поштою. Повістку формують за допомогою Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів або ж оформлюють на бланку — обидві версії документа матимуть однакову юридичну силу, а за їх ігнорування передбачається покарання.

Про це 12 червня повідомив Харківський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Як в Україні карають за ігнорування повісток

Неявка до військкомату після отримання повістки вважається порушенням правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Порушників штрафують на суму від 17 тисяч гривень до 25,5 тисячі гривень, а також можуть оголосити в розшук. Якщо ж людина систематично ігнорує повістки, її можуть притягнути до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень.

"Ігнорування бойової повістки — це ухилення від призову під час мобілізації. За це передбачена не адміністративна, а кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від трьох до п'яти років", — попередили в регіональному ТЦК та СП.

Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що громадянам, які раніше належали до категорії "обмежено придатних", можуть не приходити на ВЛК самостійно. Пройти медогляд треба було у визначений термін. Тим, хто проігнорував цю вимогу, мають надіслати повістку.

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Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що оголосити в розшук можуть навіть тих, хто не проходив ВЛК. Таке рішення можна оскаржити. Для цього прийти до військкомату або ж звернутися до суду. 

мобілізація повістки ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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