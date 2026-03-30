Повістки від міськради не можна ігнорувати: покарають адмінстягнгенням

Військовозобов’язаний громадянин з повісткою. Фото: УНІАН

Міські та сільські ради мають право надсилати військовозобов’язаним громадянам повістки. Такі документи мають таку ж законну силу, як і повістки від ТЦК. Тож ігнорувати їх не варто, бо можна отримати розшук і все одно доведеться відвідати територіальний центр комплектування.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Повістки під час війни

Одним із основних елементів військового обліку в Україні є повістки. Цей документ вручається особисто чи направляється поштою військовозобов’язаним громадянам з тією чи іншою метою.

Під час особливого періоду повістки потрібні для ефективного проведення загальної мобілізації. Під час воєнного стану повістки надсилаються для уточнення даних чи проходження військово-лікарської комісії.

До юристів звернувся громадянин, який отримав повістку поштою. При цьому повістка, як пояснив чоловік, надійшла не від ТЦК, а від міської ради. Громадянин поцікавився, чи законними є такі повістки і що буде за їх ігнорування.

Ігнорування повістки від міськради

Юристи зазначили, що повістки можуть надсилати громадянам не тільки ТЦК. Адвокат Юрій Айвазян підкреслив: "Так, така повістка може бути надіслана військовозобов'язаному згідно розпорядженню від ТЦК".

Щодо можливих проблем із такими повістками, зазначив Айвазян, ігнорувати їх не варто. Юрист підкреслив: "Не раджу Вам ігнорувати повістку від міськради, оскільки відповідальність за неявку така ж сама, як і відповідальність за неявку по повістці, надісланої безпосередньо від ТЦК".

Більш того, зазначив адвокат, з територіальним центром комплектування все одно доведеться мати справу: "Звертаю Вашу увагу й на те, що з наявної практики, за неявку по оповіщенню від міської ради Ви отримаєте розшук із зазначенням "не з'явився за мобілізаційним розпорядженням". Крім того в Вас не буде можливості (за потреби) сплатити штраф через "Резерв+", а відповідне питання прийдеться вирішувати вже з ТЦК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як відрізняються види відповідальності за ігнорування повісток.

За неявку за повістками військовозобов’язаний громадянин має нести відповідальність. Якщо йдеться про повістку на уточнення даних, ця відповідальність буде адміністративна, а якщо проігнорувати бойову повістку, в цій ситуації матиме місце кримінальна відповідальність.

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, під час дії воєнного стану можуть отримувати повістки від будь-якого ТЦК. В особливий період, під час мобілізації, місце реєстрації громадянина не має особливого значення, це підтверджують і суди.

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, під час дії воєнного стану можуть отримувати повістки від будь-якого ТЦК. В особливий період, під час мобілізації, місце реєстрації громадянина не має особливого значення, це підтверджують і суди.