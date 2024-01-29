Рекрутинг до "Азова" — бригада запрошує на роботу пілотів FPV-дрона

Пілот запускає FPV-дрона. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Пілотів FPV-дрона запрошує на роботу 12-та бригада спецпризначення НГУ "Азов". Серед обов'язків майбутнього фахівця — пілотування, налаштування, збірка та ремонт FPV-дронів. Натомість бригада пропонує офіційну мобілізацію або контракт, переведення з інших підрозділів та доплату за перебування в зоні бойових дій.

Про це йдеться на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Вакансія — Пілот FPV-дрона

Зазначається, що потрібен спеціаліст в батальйони та інші підрозділи. "Азов" пропонує заробітну плату 25 000-125 000 грн, також обіцяє грошову надбавку 3300 грн/день за виконання обов'язків у зоні бойових дій.

Серед інших умов такі:

офіційна мобілізація до закінчення воєнного стану чи служба за контрактом;

можливість переведення чинних військових з інших підрозділів;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій.

Своєю чергою кандидат повинен впевнено пілотувати FPV-дроном, знати програмне забезпечення BetaFlight, INAV, SpeedyBee, "Кропива". Також перевагою буде досвід роботи з паяльником та військової служби.

Нагадаємо, що 12-та бригада спецпризначення НГУ "Азов" також шукає операторів БпЛА. Майбутній працівник повинен буде виявляти та ліквідовувати ворога, коригувати артилерійський вогонь, здійснювати повітряну розвідку тощо.