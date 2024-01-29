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Рекрутинг в "Азов" — бригада приглашает на работу пилотов FPV-дрона

29 января 2024 05:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Рекрутинг в "Азов" — бригада приглашает на работу пилотов FPV-дрона
Пилот запускает FPV-дрона. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Пилотов FPV-дрона приглашает на работу 12-я бригада спецназначения НГУ "Азов". Среди обязанностей будущего специалиста — пилотирование, настройка, сборка и ремонт FPV-дронов. Бригада предлагает официальную мобилизацию или контракт, перевод из других подразделений и доплату за пребывание в зоне боевых действий.

Об этом говорится на сайте поиска работы Work.ua.

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Скриншот предложения о работе пилотам FPV-дрона на сайте поиска работы Work.ua
Скриншот предложения о работе пилотам FPV-дрона на сайте поиска работы Work.ua

Вакансия — Пилот FPV-дрона

Отмечается, что нужен специалист в батальоны и другие подразделения. "Азов" предлагает заработную плату 25 000-125 000 грн, также обещает денежную надбавку 3300 грн/день за исполнение обязанностей в зоне боевых действий.

Среди других условий следующие:

  • официальная мобилизация до окончания военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военных из других подразделений;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий.

В свою очередь кандидат должен уверенно пилотировать FPV-дроном, знать программное обеспечение BetaFlight, INAV, SpeedyBee, "Кропива". Также преимуществом станет опыт работы с паяльником и военной службы.

Напомним, что 12-я бригада спецназначения НГУ "Азов" также ищет операторов БпЛА. Будущий работник должен будет выявлять и ликвидировать врага, корректировать артиллерийский огонь, осуществлять воздушную разведку и т.п.

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