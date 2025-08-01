Яких порад варто дотримуватися тим, хто хоче скористатися рекрутингом

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Центр рекрутингу української армії

Від початку повномасштабного вторгнення кожен військовозобов'язаний має обирати: чекати на призов, намагатися його уникнути або ж добровільно вступити до дав захисників України. Проблеми виникають через те, що люди не знають, як працює система мобілізації, не цікавляться, які є підрозділи, спеціальності й умови служби.



Про безпечний рекрутинг до ЗСУ та перспективність військоуих професій розповіла Mind співзасновниця платформи "Військо +1" Таня Каменєва.

Чому люди бояться мобілізації

На думку співзасновниці платформи "Військо +1", страх перед призовом виникає, оскільки військовозобов'язані бояться потрапити у випадкову частину без підготовки та служити в умовах, які вважають несприятливими. До того ж чинить тиск російська пропаганда, яка поширює інформацію про негативні ситуації за участю ТЦК та СП.

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Безпечний рекрутинг і його переваги

Безпечним рекрутингом називається процес, коли військовозобов'язаних сам робить свідомий вибір щодо служби. До переваг такого методу належать:

прозорість: є доступ до інформації про підрозділи, спеціальності й умови служби;

право на вибір: військовозобов'язаний може обрати підрозділ, який відповідає його певним навичкам і цінностям;

підтримка: на всіх етапах рекрута супроводжують координатори;

партнерство: рекрутингові платформи співпрацюють лише з перевіреними бригадами, де військових цінують і поважають.

На платформі "Військо +1" процес рекрутингу досить простий. Після того, як кандидат заповнив анкету й поспілкувався з координатором, йому пропонують декілька перевірених бригад і організовують співбесіди, під час яких ці бригади себе презентують. Підтримку рекруту координатор надає й після того, як той підписав контракт.

Поради для тих, хто хоче долучитися до лав захисників України

Тим, хто хоче стати на захист Батьківщини, Таня Каменєва радить спілкуватися із друзями, які вже служать й можуть надати чесну інформацію, переглядати вакансії на спеціалізованих платформах, визначитися з бажаною спеціальністю, заповнити анкету на рекрутинговій платформі та проходити співбесіди, аби знайти комфортний для себе підрозділ.

"Завдання рекрутингових платформ, зокрема "Військо+1", — комунікувати й поширювати інформацію про те, як мобілізуватися усвідомлено та допомагати рекрутам і бригадам, які близькі по цінностях та запитах, знайти одне одного", — зазначила експертка.

Нагадаємо, майор запасу Національної гвардії України Олексій Гетьман заявив, що держава має право на примусову мобілізацію. Крім того, він висловився щодо ухилянтів.

Раніше ми повідомляли про результати перевірок інцидентів за участю працівників ТЦК та СП. За інформацією Сухопутних військ, 86% скандалів виявилися фейковими.