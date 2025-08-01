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Главная Мобилизация Рекрутинг в Силы обороны — советы для призывников

Рекрутинг в Силы обороны — советы для призывников

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 04:30
Каких советов стоит придерживаться тем, кто хочет воспользоваться рекрутингом
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Центр рекрутинга украинской армии

С начала полномасштабного вторжения каждый военнообязанный должен выбирать: ждать призыва, пытаться его избежать или же добровольно вступить в ряды защитников Украины. Проблемы возникают из-за того, что люди не знают, как работает система мобилизации, не интересуются, какие есть подразделения, специальности и условия службы.

О безопасном рекрутинге в ВСУ и перспективности военных профессий рассказала Mind соучредитель платформы "Войско +1" Таня Каменева.

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Почему люди боятся мобилизации

По мнению соучредителя платформы "Войско +1", страх перед призывом возникает, поскольку военнообязанные боятся попасть в случайную часть без подготовки и служить в условиях, которые считают неблагоприятными. К тому же оказывает давление российская пропаганда, которая распространяет информацию о негативных ситуациях с участием ТЦК и СП.

Безопасный рекрутинг и его преимущества

Безопасным рекрутингом называется процесс, когда военнообязанный сам делает сознательный выбор относительно службы. К преимуществам такого метода относятся:

  • прозрачность: есть доступ к информации о подразделениях, специальностях и условиях службы;
  • право на выбор: военнообязанный может выбрать подразделение, которое соответствует его определенным навыкам и ценностям;
  • поддержка: на всех этапах рекрута сопровождают координаторы;
  • партнерство: рекрутинговые платформы сотрудничают только с проверенными бригадами, где военных ценят и уважают.

На платформе "Войско +1" процесс рекрутинга достаточно прост. После того, как кандидат заполнил анкету и пообщался с координатором, ему предлагают несколько проверенных бригад и организовывают собеседования, во время которых эти бригады себя презентуют. Поддержку рекруту координатор оказывает и после того, как тот подписал контракт.

Советы для тех, кто хочет присоединиться к рядам защитников Украины

Тем, кто хочет стать на защиту Родины, Таня Каменева советует общаться с друзьями, которые уже служат и могут предоставить честную информацию, просматривать вакансии на специализированных платформах, определиться с желаемой специальностью, заполнить анкету на рекрутинговой платформе и проходить собеседования, чтобы найти комфортное для себя подразделение.

"Задача рекрутинговых платформ, в частности "Войско+1", — коммуницировать и распространять информацию о том, как мобилизоваться осознанно и помогать рекрутам и бригадам, которые близки по ценностям и запросам, найти друг друга", — отметила эксперт.

Напомним, майор запаса Национальной гвардии Украины Алексей Гетьман заявил, что государство имеет право на принудительную мобилизацию. Кроме того, он высказался относительно уклонистов.

Ранее мы сообщали о результатах проверок инцидентов с участием работников ТЦК и СП. По информации Сухопутных войск, 86% скандалов оказались фейковыми.

военный призыв мобилизация военнообязанные военнослужащие Рекрутинг
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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