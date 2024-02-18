Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Рекрутинг до ЗСУ — які цивільні професії мають попит в "Азові" arrow

Рекрутинг до ЗСУ — які цивільні професії мають попит в "Азові"

18 лютого 2024 03:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Рекрутинг до ЗСУ — які цивільні професії мають попит в "Азові"
Бійці полку "Азов" на шикуванні. Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

12-та бригада спецпризначення НГУ "Азов" безперестанно нагадує, що війську потрібні різні професії. Таким чином на передовій мають попит не лише танкісти чи піхотинці, а навіть і бухгалтери.

Низка цивільних вакансій в полку "Азов" опублікована на сайті з пошуку роботи Work.ua.

Рекрутинг до "Азову"

"Азов" шукає вмотивованих добровольців, які прагнуть своїми діями наближати перемогу України у складі бойових підрозділів бригади, медичної служби та тилових служб забезпечення", — зазначили бійці.

Азовці наголошують, що попередній бойовий досвід та служба у війську не обов'язкові.

"Досвідчені інструктори з колосальним бойовим досвідом навчають рекрутів усього необхідного. Саме в "Азові" ти можеш стати справжнім професіоналом військової справи. Потрібні лише бажання вдосконалюватись та щоденна наполеглива праця", — пояснюють військові.

Бійці полку "Азов"
Бійці полку "Азов". Фото: azov.org.ua

Які спеціалісти потрібні "Азову"

На рекрутинговому сайті представлено низку цивільних вакансій з пропозицією роботи в "Азові", серед яких такі:

  • автоелектрик;
  • анестезіолог;
  • бухгалтер видаткової групи (робота з казначейством);
  • бухгалтер облікової групи (матеріальний облік);
  • бухгалтер розрахункової групи;
  • внутрішній аудитор;
  • водій бензовоза;
  • водій кат. D, DE;
  • водій кат. С, СЕ;
  • водій трала;
  • дизеліст;
  • електромонтер;
  • зварювальник;
  • інструктор з гуманітарної підготовки особового складу;
  • командир пожежного відділення;
  • кухар;
  • лікар невідкладних станів;
  • логіст;
  • моторист;
  • начальник складу;
  • парамедик;
  • пожежник-водій;
  • пожежник;
  • психолог;
  • токар;
  • фельдшер, медична сестра операційна.

Працівникам полк обіцяє офіційну мобілізацію чи службу за контрактом, можливість чинним військовим перевестись з інших підрозділів, оплату праці від 25 до 125 тис. грн, а також доплату в розмірі 3300 грн/день за виконання обов'язків у зоні бойових дій.

Бійці полку "Азов"
Бійці полку "Азов". Фото: azov.org.ua

Кого ще потребує "Азов"

Нагадаємо, що бійці з полку "Азов" шукають на роботу зварювальників. Спеціаліст повинен займатися зварюванням металевих конструкцій, ремонтом, зокрема заміною та посиленням зварних з'єднань, та виготовленням локальних металоконструкцій.

Також ми повідомляли, що 12-та бригада спецпризначення НГУ "Азов" потребує операторів БпЛА. Фахівцю потрібно мати досвід керування безпілотником, також буде перевагою досвід управління дроном під впливом дії РЕБ.

ЗСУ
робота
полк "Азов"
мобілізація
вакансії
зарплатня
війна в Україні
війна
Рекрутинг

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі