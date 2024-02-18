Рекрутинг до ЗСУ — які цивільні професії мають попит в "Азові"
12-та бригада спецпризначення НГУ "Азов" безперестанно нагадує, що війську потрібні різні професії. Таким чином на передовій мають попит не лише танкісти чи піхотинці, а навіть і бухгалтери.
Низка цивільних вакансій в полку "Азов" опублікована на сайті з пошуку роботи Work.ua.
Рекрутинг до "Азову"
"Азов" шукає вмотивованих добровольців, які прагнуть своїми діями наближати перемогу України у складі бойових підрозділів бригади, медичної служби та тилових служб забезпечення", — зазначили бійці.
Азовці наголошують, що попередній бойовий досвід та служба у війську не обов'язкові.
"Досвідчені інструктори з колосальним бойовим досвідом навчають рекрутів усього необхідного. Саме в "Азові" ти можеш стати справжнім професіоналом військової справи. Потрібні лише бажання вдосконалюватись та щоденна наполеглива праця", — пояснюють військові.
Які спеціалісти потрібні "Азову"
На рекрутинговому сайті представлено низку цивільних вакансій з пропозицією роботи в "Азові", серед яких такі:
- автоелектрик;
- анестезіолог;
- бухгалтер видаткової групи (робота з казначейством);
- бухгалтер облікової групи (матеріальний облік);
- бухгалтер розрахункової групи;
- внутрішній аудитор;
- водій бензовоза;
- водій кат. D, DE;
- водій кат. С, СЕ;
- водій трала;
- дизеліст;
- електромонтер;
- зварювальник;
- інструктор з гуманітарної підготовки особового складу;
- командир пожежного відділення;
- кухар;
- лікар невідкладних станів;
- логіст;
- моторист;
- начальник складу;
- парамедик;
- пожежник-водій;
- пожежник;
- психолог;
- токар;
- фельдшер, медична сестра операційна.
Працівникам полк обіцяє офіційну мобілізацію чи службу за контрактом, можливість чинним військовим перевестись з інших підрозділів, оплату праці від 25 до 125 тис. грн, а також доплату в розмірі 3300 грн/день за виконання обов'язків у зоні бойових дій.
Кого ще потребує "Азов"
Нагадаємо, що бійці з полку "Азов" шукають на роботу зварювальників. Спеціаліст повинен займатися зварюванням металевих конструкцій, ремонтом, зокрема заміною та посиленням зварних з'єднань, та виготовленням локальних металоконструкцій.
Також ми повідомляли, що 12-та бригада спецпризначення НГУ "Азов" потребує операторів БпЛА. Фахівцю потрібно мати досвід керування безпілотником, також буде перевагою досвід управління дроном під впливом дії РЕБ.
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