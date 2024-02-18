Рекрутинг до ЗСУ — які цивільні професії мають попит в "Азові"

Бійці полку "Азов" на шикуванні. Фото: azov.org.ua

12-та бригада спецпризначення НГУ "Азов" безперестанно нагадує, що війську потрібні різні професії. Таким чином на передовій мають попит не лише танкісти чи піхотинці, а навіть і бухгалтери.

Низка цивільних вакансій в полку "Азов" опублікована на сайті з пошуку роботи Work.ua.

Рекрутинг до "Азову"

"Азов" шукає вмотивованих добровольців, які прагнуть своїми діями наближати перемогу України у складі бойових підрозділів бригади, медичної служби та тилових служб забезпечення", — зазначили бійці.

Азовці наголошують, що попередній бойовий досвід та служба у війську не обов'язкові.

"Досвідчені інструктори з колосальним бойовим досвідом навчають рекрутів усього необхідного. Саме в "Азові" ти можеш стати справжнім професіоналом військової справи. Потрібні лише бажання вдосконалюватись та щоденна наполеглива праця", — пояснюють військові.

Бійці полку "Азов". Фото: azov.org.ua

Які спеціалісти потрібні "Азову"

На рекрутинговому сайті представлено низку цивільних вакансій з пропозицією роботи в "Азові", серед яких такі:

автоелектрик;

анестезіолог;

бухгалтер видаткової групи (робота з казначейством);

бухгалтер облікової групи (матеріальний облік);

бухгалтер розрахункової групи;

внутрішній аудитор;

водій бензовоза;

водій кат. D, DE;

водій кат. С, СЕ;

водій трала;

дизеліст;

електромонтер;

зварювальник;

інструктор з гуманітарної підготовки особового складу;

командир пожежного відділення;

кухар;

лікар невідкладних станів;

логіст;

моторист;

начальник складу;

парамедик;

пожежник-водій;

пожежник;

психолог;

токар;

фельдшер, медична сестра операційна.

Працівникам полк обіцяє офіційну мобілізацію чи службу за контрактом, можливість чинним військовим перевестись з інших підрозділів, оплату праці від 25 до 125 тис. грн, а також доплату в розмірі 3300 грн/день за виконання обов'язків у зоні бойових дій.

Бійці полку "Азов". Фото: azov.org.ua

Кого ще потребує "Азов"

Нагадаємо, що бійці з полку "Азов" шукають на роботу зварювальників. Спеціаліст повинен займатися зварюванням металевих конструкцій, ремонтом, зокрема заміною та посиленням зварних з'єднань, та виготовленням локальних металоконструкцій.

Також ми повідомляли, що 12-та бригада спецпризначення НГУ "Азов" потребує операторів БпЛА. Фахівцю потрібно мати досвід керування безпілотником, також буде перевагою досвід управління дроном під впливом дії РЕБ.