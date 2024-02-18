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Рекрутинг в ВСУ — какие гражданские профессии пользуются спросом в "Азове"

18 февраля 2024 03:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Рекрутинг в ВСУ — какие гражданские профессии пользуются спросом в "Азове"
Бойцы полка "Азов" на строении. Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

12-я бригада спецназначения НГУ "Азов" непрестанно напоминает, что войску нужны разные профессии. Таким образом, на передовой пользуются спросом не только танкисты или пехотинцы, но даже и бухгалтеры.

Ряд гражданских вакансий в полку "Азов" опубликован на сайте по поиску работы Work.ua.

Рекрутинг в "Азов"

"Азов" ищет мотивированных добровольцев, стремящихся своими действиями приближать победу Украины в составе боевых подразделений бригады, медицинской службы и тыловых служб обеспечения", — отметили бойцы.

Азовцы отмечают, что предварительный боевой опыт и служба в армии не обязательны.

"Опытные инструкторы с колоссальным боевым опытом обучают рекрутам всего необходимого. Именно в "Азове" ты можешь стать настоящим профессионалом военного дела. Нужны только желания совершенствоваться и ежедневный упорный труд", — объясняют военные.

Бойцы полка "Азов"
Бойцы полка "Азов". Фото: azov.org.ua

Какие специалисты нужны "Азову"

На рекрутинговом сайте представлен ряд гражданских вакансий с предложением работы в "Азове", среди которых:

  • автоэлектрик;
  • анестезиолог;
  • бухгалтер расходной группы (работа с казначейством);
  • бухгалтер учетной группы (материальный учет);
  • бухгалтер расчетной группы;
  • внутренний аудитор;
  • водитель бензовоза;
  • водитель кат. D, DE;
  • водитель кат. С, СЭ;
  • водитель трала;
  • дизелист;
  • электромонтер;
  • сварщик;
  • инструктор по гуманитарной подготовке личного состава;
  • командир пожарного отделения;
  • повар;
  • врач неотложных состояний;
  • логист;
  • моторист;
  • начальник склада;
  • парамедик;
  • пожарный-водитель;
  • пожарный;
  • психолог;
  • токарь;
  • фельдшер, медсестра операционная.

Работникам полк обещает официальную мобилизацию или службу по контракту, возможность действующим военным перевестись из других подразделений, оплату труда от 25 до 125 тыс. грн, а также доплату в размере 3300 грн/день за исполнение обязанностей в зоне боевых действий.

Бойцы полка "Азов"
Бойцы полка "Азов". Фото: azov.org.ua

В ком еще нуждается "Азов"

Напомним, что бойцы из полка "Азов" ищут на работу сварщиков. Специалист должен заниматься сваркой металлических конструкций, ремонтом, в том числе заменой и усилением сварных соединений и изготовлением локальных металлоконструкций.

Также мы сообщали, что 12-я бригада спецназначения НГУ "Азов" нуждается в операторах БпЛА. Специалисту нужно обладать опытом управления беспилотником, также будет преимуществом опыт управления дроном под влиянием действия РЭБ.

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