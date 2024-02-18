Рекрутинг в ВСУ — какие гражданские профессии пользуются спросом в "Азове"
12-я бригада спецназначения НГУ "Азов" непрестанно напоминает, что войску нужны разные профессии. Таким образом, на передовой пользуются спросом не только танкисты или пехотинцы, но даже и бухгалтеры.
Ряд гражданских вакансий в полку "Азов" опубликован на сайте по поиску работы Work.ua.
Рекрутинг в "Азов"
"Азов" ищет мотивированных добровольцев, стремящихся своими действиями приближать победу Украины в составе боевых подразделений бригады, медицинской службы и тыловых служб обеспечения", — отметили бойцы.
Азовцы отмечают, что предварительный боевой опыт и служба в армии не обязательны.
"Опытные инструкторы с колоссальным боевым опытом обучают рекрутам всего необходимого. Именно в "Азове" ты можешь стать настоящим профессионалом военного дела. Нужны только желания совершенствоваться и ежедневный упорный труд", — объясняют военные.
Какие специалисты нужны "Азову"
На рекрутинговом сайте представлен ряд гражданских вакансий с предложением работы в "Азове", среди которых:
- автоэлектрик;
- анестезиолог;
- бухгалтер расходной группы (работа с казначейством);
- бухгалтер учетной группы (материальный учет);
- бухгалтер расчетной группы;
- внутренний аудитор;
- водитель бензовоза;
- водитель кат. D, DE;
- водитель кат. С, СЭ;
- водитель трала;
- дизелист;
- электромонтер;
- сварщик;
- инструктор по гуманитарной подготовке личного состава;
- командир пожарного отделения;
- повар;
- врач неотложных состояний;
- логист;
- моторист;
- начальник склада;
- парамедик;
- пожарный-водитель;
- пожарный;
- психолог;
- токарь;
- фельдшер, медсестра операционная.
Работникам полк обещает официальную мобилизацию или службу по контракту, возможность действующим военным перевестись из других подразделений, оплату труда от 25 до 125 тыс. грн, а также доплату в размере 3300 грн/день за исполнение обязанностей в зоне боевых действий.
В ком еще нуждается "Азов"
Напомним, что бойцы из полка "Азов" ищут на работу сварщиков. Специалист должен заниматься сваркой металлических конструкций, ремонтом, в том числе заменой и усилением сварных соединений и изготовлением локальных металлоконструкций.
Также мы сообщали, что 12-я бригада спецназначения НГУ "Азов" нуждается в операторах БпЛА. Специалисту нужно обладать опытом управления беспилотником, также будет преимуществом опыт управления дроном под влиянием действия РЭБ.
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