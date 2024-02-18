Рекрутинг в ВСУ — какие гражданские профессии пользуются спросом в "Азове"

Бойцы полка "Азов" на строении. Фото: azov.org.ua

12-я бригада спецназначения НГУ "Азов" непрестанно напоминает, что войску нужны разные профессии. Таким образом, на передовой пользуются спросом не только танкисты или пехотинцы, но даже и бухгалтеры.

Ряд гражданских вакансий в полку "Азов" опубликован на сайте по поиску работы Work.ua.

Рекрутинг в "Азов"

"Азов" ищет мотивированных добровольцев, стремящихся своими действиями приближать победу Украины в составе боевых подразделений бригады, медицинской службы и тыловых служб обеспечения", — отметили бойцы.

Азовцы отмечают, что предварительный боевой опыт и служба в армии не обязательны.

"Опытные инструкторы с колоссальным боевым опытом обучают рекрутам всего необходимого. Именно в "Азове" ты можешь стать настоящим профессионалом военного дела. Нужны только желания совершенствоваться и ежедневный упорный труд", — объясняют военные.

Бойцы полка "Азов". Фото: azov.org.ua

Какие специалисты нужны "Азову"

На рекрутинговом сайте представлен ряд гражданских вакансий с предложением работы в "Азове", среди которых:

автоэлектрик;

анестезиолог;

бухгалтер расходной группы (работа с казначейством);

бухгалтер учетной группы (материальный учет);

бухгалтер расчетной группы;

внутренний аудитор;

водитель бензовоза;

водитель кат. D, DE;

водитель кат. С, СЭ;

водитель трала;

дизелист;

электромонтер;

сварщик;

инструктор по гуманитарной подготовке личного состава;

командир пожарного отделения;

повар;

врач неотложных состояний;

логист;

моторист;

начальник склада;

парамедик;

пожарный-водитель;

пожарный;

психолог;

токарь;

фельдшер, медсестра операционная.

Работникам полк обещает официальную мобилизацию или службу по контракту, возможность действующим военным перевестись из других подразделений, оплату труда от 25 до 125 тыс. грн, а также доплату в размере 3300 грн/день за исполнение обязанностей в зоне боевых действий.

Бойцы полка "Азов". Фото: azov.org.ua

В ком еще нуждается "Азов"

Напомним, что бойцы из полка "Азов" ищут на работу сварщиков. Специалист должен заниматься сваркой металлических конструкций, ремонтом, в том числе заменой и усилением сварных соединений и изготовлением локальных металлоконструкций.

Также мы сообщали, что 12-я бригада спецназначения НГУ "Азов" нуждается в операторах БпЛА. Специалисту нужно обладать опытом управления беспилотником, также будет преимуществом опыт управления дроном под влиянием действия РЭБ.